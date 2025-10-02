Dolar
41.60
Euro
49.01
Altın
3,873.40
ETH/USDT
4,385.20
BTC/USDT
118,646.00
BIST 100
11,173.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" toplantısına başkanlık edecek Aşdod Limanı’ndan yayındayız
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor

Trabzonspor'da ilk olarak geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük karşılaşmasında forma giyen Christ Oulai, bordo-mavili takımla şampiyonluk yaşamak istediğini belirtti.

Selçuk Kılıç  | 02.10.2025 - Güncelleme : 02.10.2025
Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor

Trabzon

Bordo-mavili takımın 19 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncusu, Trabzonspor Dergisi'nde soru-cevap bölümünün konuğu oldu.

Oulai, bir futbolcunun yaşayabileceği en güzel şeyin şampiyonluk olduğunu belirterek "Daha önce yaşamadım, Trabzonspor ile yaşamak istiyorum." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Oyuncu için "en kötü şeyin" sakatlık olduğuna değinen Oulai, çok dikkat ettiğini vurguladı.

Oluali, dripling, agresiflik ve baskı altından rahat çıkabilme özelliklerine değinerek geliştirmesi gereken yönlerini ise maç içinde enerjisini çabuk tüketme olduğunu, bunun için ekstra çalışmalar yaptığını anlattı.

Forma giymediği Fenerbahçe maçının "en çok üzüldüğü karşılaşma" olduğunu aktaran Oulai, "Kararlara inanamadım. Hakem açıkça rakibi korudu." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1,6 milyondan fazla kişi hac kaydını yeniledi
AK Parti Sözcüsü Çelik: İsrail'in alıkoyduğu vatandaşlarımızı ve tüm yolcuları hemen serbest bırakması gerekir
Malatya'da freni arızalanan kamyon 15 araca çarptı, 3 kişi yaralandı
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ operasyonunda 13 zanlı gözaltına alındı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonlarda 171 şüpheli tutuklandı

Benzer haberler

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor

Trabzonspor'un genç oyuncusu Oulai, şampiyonluk yaşamak istiyor

Trabzonspor, Kayserispor'u konuk edecek

Süper Lig'de 8. haftanın perdesi yarın açılacak

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'den 11 takım, PFDK'ye sevk edildi
Ertuğrul Doğan: Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım

Ertuğrul Doğan: Sahada takım emanet ettiğimiz kişinin aklında Trabzonspor yoksa her türlü tedbiri almak zorundaydım
Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor

Fenerbahçe teknik direktörü Domenico Tedesco: Nice güçlü bir takım ama onların da bizi savunması gerekiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet