Dolar
32.22
Euro
34.92
Altın
2,388.73
ETH/USDT
3,740.60
BTC/USDT
69,875.00
BIST 100
10,899.28
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İyilik Ödülleri Töreni öncesi düzenlenen sergiyi gezdi - VTR Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Almanya’da “X” sosyal medya platformunun Türkiye’ye temsilci atamasına ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Beşiktaş kupayı 10 kere biz de 9 kere almışız, bunu eşitlemek istiyoruz

Ziraat Türkiye Kupası final maçında yarın Beşiktaş ile karşılaşacak Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, "Beşiktaş kupayı 10 kere biz de 9 kere almışız, bunu eşitlemek istiyoruz." dedi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 22.05.2024 - Güncelleme : 22.05.2024
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı: Beşiktaş kupayı 10 kere biz de 9 kere almışız, bunu eşitlemek istiyoruz

İstanbul

Maçın oynanacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda müsabaka öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Avcı, "Finale kalmak güzel, finalde de dost olmak güzel. İki takım da kupayı almak istiyor. Biz de Trabzonspor tarihine tekrar yaşatmak istiyoruz. Beşiktaş kupayı 10 kere biz de 9 kere almışız, bunu eşitlemek istiyoruz. Trabzonspor tarihine bakınca kupalarla dolu. Sene içindeki inişlerin çıkışların olduğu bir süreçte iki takım da kazanma arzusuyla sahada olacak." diye konuştu.

Avcı final maçında bireysel performansların önemli olduğuna dikkati çekerek, "Final oynamak farklı duygu. Anlar ve bireysel performans belirleyici olacak. Son 2 aydır çıkış halindeyiz. Sahanın içinde oyunu sonuna kadar hak eden, oyunun konuşulduğu, iyi oyunun ve performansın konuşulduğu bir final arzu ediyoruz. Kaybedenin kazananı alkışladığı bir futbol festivali olması, toplumumuzdaki insanları saha içine yönlendirme açısından bir fırsat diye düşünüyorum. Finaller oynamak oyuncu için de teknik adamlar için de çok önemlidir. Herkes kazanmıştır aslında. Yarıştığın bütün kategorilerde oyunu ve oyuncuları geliştirmeye çalıştık ve kupalar almak istedim. Final oynayan herkes başarılıdır. Futbolun iyileştirici gücü var, bunun dışına çıkmayalım." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam kupa kazanmanın geleceğe daha olumlu bakmaya sebep olduğunu söyleyerek, "Kupa kazanmak bizim için ulaşılabilir 2 hedeften biriydi. Kupa kazanmak, büyük camialarda ileriye doğru pozitif bakmanı gerektiriyor. 6 aydır önümüzdeki senenin planlaması için çalışıyoruz. Bu daha hızlı hareket etmemizi sağlayacak. Sezon başı planlaması yapıldı, transferlerin yüzde 50'si bitti. Kupayı kazandıktan sonra ertesi gün kendini cesaretli hissediyorsun." şeklinde konuştu.

Avcı, "Trabzon'da tüm kupalara sahip olan Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra gelen bir teknik adam olmak istiyorum." dedi.

Bordo-mavili takımın kaptanı Uğurcan Çakır ise "Yarın fair-playin konuşulduğu bir maç olmasını istiyorum. Biz de kupayı kazanıp taraftarlarımız mutlu etmek istiyoruz. Bu sene özelinde kupa ve 3.'lük hedefimiz vardı. İki taraf da kupayı almak istiyor. Umarım kazanan biz oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu: X, artık İstanbul merkezli temsilciliği ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdürecek
Sahipsiz hayvanlara ilişkin 4 bakanlığın yaptığı çalışma tamamlandı
Emine Erdoğan: Şifa reçetelerimizden tüm insanlığın faydalanmasını ümit ediyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Batılı güçler, Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez
İSEDAK 40. İzleme Komitesi Toplantısı Ankara'da başladı

Benzer haberler

'Beşiktaş kupayı 10 kere biz de 9 kere almışız, bunu eşitlemek istiyoruz'

'Beşiktaş kupayı 10 kere biz de 9 kere almışız, bunu eşitlemek istiyoruz'

Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Ali Şansalan yönetecek

Trabzonspor'un bu sezon finale giden yolda Türkiye Kupası serüveni

Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor

Futbolda 62. Türkiye Kupası sahibini buluyor
MKE Ankaragücü, kendi işini kendi bitirmek istiyor

MKE Ankaragücü, kendi işini kendi bitirmek istiyor
Türkiye Kupası finallerinden ilginç notlar

Türkiye Kupası finallerinden ilginç notlar
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet