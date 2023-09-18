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Spor, Futbol

Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile iç sahada puanları topladı

Bordo-mavili takım, Hırvat teknik adam yönetiminde çıktığı 13 lig maçında elde ettiği 7 galibiyetin 5'ini iç sahada yaşadı. Karadeniz ekibi, Bjelica ile ilk büyük galibiyeti de sahasında aldı.

Selçuk Kılıç  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Trabzonspor, teknik direktör Bjelica ile iç sahada puanları topladı

Trabzon

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde Beşiktaş'ı 3-0 mağlup eden Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile iç sahada daha başarılı bir grafik sergiledi.

Bordo-mavililer, geçen sezonun 30. haftası öncesinde göreve gelen Bjelica yönetiminde 13 lig karşılaşmasına çıktı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 6 mağlubiyet elde ederken beraberlik hiç yaşamadı.

Trabzonspor, iç sahada oynadığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 mağlubiyet sonunda 15 puan topladı. Deplasmanda ise 7 karşılaşmada 5 mağlubiyet, 2 galibiyet yaşayan Karadeniz ekibi, 6 puanda kaldı. Bordo-mavili takım, böylece Bjelica yönetiminde 7 galibiyetin 5'ini Papara Park'ta aldı.

İç sahada farklı galibiyetler

Trabzonspor, sahasında geçen sezon Ankaragücü'nü 2-0, VavaCars Fatih Karagümrük'ü 4-1, Corendon Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Bordo-mavililer, bu sezon ise Fraport TAV Antalyaspor'u 1-0, Beşiktaş'ı 3-0 yenerken, iç sahada Hırvat çalıştırıcı yönetimindeki tek mağlubiyetini Çaykur Rizespor karşısında 3-2'lik sonuçla yaşadı.

6 maçta 17 gol

Trabzonspor, iç sahada bütün maçlarda rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Bordo-mavililer, sahasındaki 6 karşılaşmada 17 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. 2,83 gol ortalaması kendi evinde yakalayan Karadeniz ekibi, kalesinde ise 0,83 ortalama ile maçlarını oynadı.

Bjelica yönetiminde sahasındaki ilk büyük galibiyetini Beşiktaş'a karşı aldı

Trabzonspor, Bjelica ile 3. büyük karşılaşmasında ilk galibiyetini de sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yenerek yaşadı.

En son İstanbul'un üç büyük rakibi karşısındaki galibiyet sevincini, geçen sezonun 14. haftasında Fenerbahçe'yi sahasında 2-0 yenerek yaşayan bordo-mavililer, 266 günlük galibiyet özlemine son verdi.

Bjelica yönetiminde geçen sezon ligin 34. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-1, bu sezon ligin 2. haftasında Galatasaray'a 2-0 kaybeden Karadeniz ekibi, Bjelica yönetiminde siyah-beyazlı takımı mağlup ederek söz konusu maçlar içerisindeki ilk 3 puanını elde etti.

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