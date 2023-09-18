Trabzonspor taraftarları takımlarının galibiyetini horon ve kol bastı oynayarak kutladı
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazanması bordo-mavili taraftarlarca sevinçle karşılandı.
Trabzon
Maçın bitmesinin ardından Uzun Sokak'ta toplanan Trabzonspor taraftarları, takımlarının galibiyetlerini coşkuyla kutladı.
Bordo-mavi formalarını giyen taraftarlar, horon ve kolbastı eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.
Öte yandan nişan töreninden çıkan gelin ve damatta taraftar grubuna katılarak bir süre kol bastı oynadı.
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