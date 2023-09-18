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Spor, Futbol

Trabzonspor taraftarları takımlarının galibiyetini horon ve kol bastı oynayarak kutladı

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş'ı 3-0 yenen Trabzonspor'un, 266 gün sonra büyük bir karşılaşmayı kazanması bordo-mavili taraftarlarca sevinçle karşılandı.

Duygu Avunduk  | 18.09.2023 - Güncelleme : 18.09.2023
Trabzonspor taraftarları takımlarının galibiyetini horon ve kol bastı oynayarak kutladı Fotoğraf: Duygu Avunduk/AA

Trabzon

Maçın bitmesinin ardından Uzun Sokak'ta toplanan Trabzonspor taraftarları, takımlarının galibiyetlerini coşkuyla kutladı.

Bordo-mavi formalarını giyen taraftarlar, horon ve kolbastı eşliğinde eğlenceli dakikalar yaşadı.

Öte yandan nişan töreninden çıkan gelin ve damatta taraftar grubuna katılarak bir süre kol bastı oynadı.

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