Dolar
43.28
Euro
50.84
Altın
4,737.99
ETH/USDT
3,034.10
BTC/USDT
90,450.00
BIST 100
12,805.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Atletico Madrid, Galatasaray maçının hazırlıklarını RAMS Park'ta gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağladı

Trabzonspor, Norveçli sol bek oyuncusu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i 4,5 yıllığına renklerine bağladığını duyurdu.

Duyğu Avunduk, Selçuk Kılıç  | 20.01.2026 - Güncelleme : 20.01.2026
Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, Lovik'in bordo-mavili kulübe kesin transferi konusunda Parma Kulübü ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Parma Kulübü'ne sözleşme fesih bedeli olarak 4 milyon avronun 6 taksitte ödeneceği vurgulanan açıklamada, "Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen-ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 10'u ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, oyuncuya 2025-26 futbol sezonu ikinci yarısı için 400 bin avro, diğer sezonlarda ise her bir sezon için 800 bin avro garanti ücret ödeneceği kaydedildi.

Menajerlik hizmet bedeli olarak da futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacağı bilgisi verildi.

Trabzonspor'un 202. yabancı oyuncusu Mathias Lovik, oldu

Trabzonspor, İtalya'nın Parma Kulübü'nden kadrosuna kattığı Mathias Lovik ile 58 yıllık tarihinde 202'inci yabancı oyuncu transferini gerçekleştirdi.

Norveçli 22 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4,5 yıllık sözleşme imzalayan bordo-mavililer, bugüne kadar 54 ülkeden futbolcu transferi yaptı.

İkinci ligde 1970-71 sezonunda oynadığı dönemde Rumen oyuncu Reculen Koska ile anlaşarak ilk yabancı oyuncu transferini gerçekleştiren bordo-mavililer, Süper Lig'de ise 1985-86 sezonunda Alman oyuncu Jürgen Groh'a ilk olarak imza attırmıştı.

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu. Bordo-mavili takım, Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika'dan ise 9 oyuncu kadrosuna kattı.

4. Norveçli oyuncu oldu

Mathias Lovik, Trabzonspor tarihindeki 4. Norveçli oyuncu oldu.

Bordo-mavili takımda daha önce Norveçli oyuncular, Rune Lange, Alexander Sörloth ve Anders Trondsen forma giydi.

Doğan döneminde 32. yabancı transfer

Bordo-mavili kulüpte Mart 2023'te göreve gelen başkan Ertuğrul Doğan döneminde 32 yabancı oyuncu transfer edildi.

Doğan döneminde Kourbelis, Fernandez, Orsic, Benkovic, Teklic, Fountas, Mendy, Pepe, Onuachu, Bakic, Meunier, Nwakaeme, Draguş, Lundstram, Barisic, Batagov, Cham, Malheiro, Savic, Banza, Sikan, Zubkov, Folcarelli, Pina, Augusto, Olaigbe, Olulai, Bouchouari, Muçi, Onana, Nwaiwu ve Lovik, bordo-mavili kadroya dahil edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MSB: Sınır kapısındaki bayrağımıza saldırılmasıyla ilgili idari tahkikat başlatılmıştır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Bayrağımıza gerçekleştirilen saldırı hiçbir şekilde cezasız kalmayacak
Bakan Tunç: Sınır hattında bayrağımıza yönelik alçak girişim hakkında soruşturma başlatıldı
İletişim Başkanı Duran'dan "Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni" paylaşımı
Beşiktaş'ta denizde erkek cesedi bulundu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağladı

Trabzonspor, Norveçli oyuncu Mathias Johan Fjortoft Lovik'i renklerine bağladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. hafta maçlarının programı açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 20, 21 ve 22. hafta maçlarının programı açıklandı

Prematüre bebeklerde multidisipliner takip yaşam kalitesini artırabiliyor

Prematüre bebeklerde multidisipliner takip yaşam kalitesini artırabiliyor
Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi

Trabzonspor'da teknik direktör Fatih Tekke ve ekibinin maaşı revize edildi
Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'taki gol sayısını geride bıraktı

Ernest Muçi, Trabzonspor formasıyla Beşiktaş'taki gol sayısını geride bıraktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet