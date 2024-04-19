Dolar
32.58
Euro
34.72
Altın
2,397.85
ETH/USDT
3,068.00
BTC/USDT
64,222.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama

Trabzonspor Kulübü, Giorgos Masouras'ın transfer edileceği yönündeki haberleri yalanladı.

Hakan Burak Altunöz  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama

Trabzon

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Giorgos Masouras'ın kulübümüze transferiyle alakalı bazı haber siteleri ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, adı geçen futbolcu ile ilgili kulübün herhangi bir transfer çalışması olmadığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kütahya'da eğitimlerini tamamlayan sözleşmeli erler yemin etti
Mardin ve Diyarbakır belediye meclislerindeki iddialarla ilgili mülkiye müfettişleri görevlendirildi
Büyükçekmece'de kayan İETT otobüsü kara yolunu kapattı
İzmir'deki depremde yıkılan Cumhuriyet Sitesi C Blok'a ilişkin davada karar
Bakan Yumaklı'nın katılımıyla Antalya'da orman yangını tatbikatı yapıldı

Benzer haberler

Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama

Trabzonspor Kulübünden transfer haberlerine yalanlama

Galatasaray 5 futbolcu ile sözleşme uzattı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde haftanın golü Yusuf Yazıcı'dan

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ikinci maçlarının programı belli oldu
Türkiye'de engelli futbolu son 18 yılda büyük gelişim gösterdi

Türkiye'de engelli futbolu son 18 yılda büyük gelişim gösterdi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarı finalistler belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet