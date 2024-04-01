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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübünden PFDK sevkleriyle ilgili açıklama

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe maçında yaşanan olayların ardından Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) yapılan sevklere ilişkin açıklamada bulundu.

Hakan Burak Altunöz  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Trabzonspor Kulübünden PFDK sevkleriyle ilgili açıklama

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten "Yolun Sonu" başlığıyla yapılan açıklamada, "TFF tarafından PFDK'ye yapılan sevkler korkunun, baskı altında ezilmelerin, utanma duygusunun ortadan kalktığının ispatı, ahlaksızlığın da zirvesidir." ifadesine yer verildi.

"Fenerbahçeli iki futbolcu Osayi-Samuel ve Jayden Oosterwolde'nin milyonlarca insanın gözü önünde taraftarlarımıza yönelik 'saldırısını' sanki hiç yaşanmamış gibi görmezden gelen TFF; söz konusu oyuncuları bu eylemden değil de 'kavgaya karışmak' suçundan PFDK'ye sevk ederek daha az ceza almalarını sağlamıştır." denilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"TFF başka bir kanunsuzluğun altına da imza atarak taraftarımıza tekme atan Mert Müldür ve Michy Batshuayi'yi sevk etmeye gerek olmadığına karar verip profesyonel bir oyuncunun saha içinde şiddete başvurmasını Türkiye'de meşru kılmış ve hatta özendirmiştir. Türk futbolunun yeniden hak ettiği saygınlığa, adil ve dürüst rekabet ortamına geri dönmeye, dünya nezdinde kaybettiği itibarını geri kazanmaya acilen ihtiyacı vardır. Kulübümüz bu korkak, iradesiz ve aldığı kararlarla Türk futbolunun geleceğini dönüşü olmayan bir noktaya taşımakta olan taraflı yapının devam etmesine razı değildir. Başta Mehmet Büyükekşi olmak üzere kanun ve kural tanımayan bu yapının bugünden tezi yok görevi bırakmasını talep ediyoruz."

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