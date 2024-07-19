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Spor, Futbol

Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile yollarını ayırdı

Trabzonspor Kulübü, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu.

Duygu Avunduk  | 19.07.2024 - Güncelleme : 19.07.2024
Trabzonspor, İspanyol futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile yollarını ayırdı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yayımlanan açıklamada, şöyle denildi:

"Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Joaquin Fernandez Moreno arasındaki 1 Temmuz 2023 başlangıç ve 30 Haziran 2025 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya vadesi gelmiş alacakları dışında iki maaş ücret ödenecektir."

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