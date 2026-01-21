Dolar
Spor, Futbol

Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 23 Ocak Cuma günü Kasımpaşa'yı konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde bu sezon İstanbul takımları karşısında sadece bir yenilgi aldı.

21.01.2026
Trabzonspor, Fatih Tekke ile İstanbul takımları karşısında iyi grafik sergiliyor

Trabzon

Ligde Galatasaray'ın 5, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan bordo-mavililer, İstanbul ekipleri ile oynadığı maçlarda sadece bir kez sahadan puansız ayrıldı.

Teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 7 müsabakaya çıkan Karadeniz ekibi, bu mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Bordo-mavililer, ligin 2. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0 yenerek söz konusu rakipleri karşısında ilk maçından galibiyetle ayrılırken 5. haftada uzun süre 10 kişi oynadığı müsabakada Fenerbahçe'ye İstanbul'da 1-0 mağlup oldu.

Ligin 7. haftasında konuk olduğu Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 10. haftada sahasında ikas Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Karadeniz ekibi, 11. haftada Galatasaray ile dış sahada 0-0 berabere kaldı, 13. haftada ise RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 yendi, 16. haftada sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kaldı.

38 puanın 14'ünü İstanbul takımlarından aldı

Trabzonspor, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 14 puan yazdırırken 7 puan yitirdi.

Ligde 38 puanı bulunan Karadeniz ekibi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 36,8'ini elde etti.

2 puan ve gol ortalaması

Trabzonspor, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 7 karşılaşmada 2 puan ortalaması tutturdu.

Karadeniz ekibi, söz konusu müsabakalarda 14 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.

