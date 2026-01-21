Dolar
Spor, Futbol

Fenerbahçe, Avrupa'da 297. maçına çıkacak

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında yarın İngiltere'nin Aston Villa ekibini konuk edecek Fenerbahçe, Avrupa kupalarındaki 297. maçına çıkacak.

Bozhan Memiş  | 21.01.2026 - Güncelleme : 21.01.2026
Fenerbahçe, Avrupa'da 297. maçına çıkacak

İstanbul

Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.

Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.

UEFA Avrupa Ligi'nde 100 maça çıktı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 100 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 100 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.

"2" numaralı kupada 155. sınav

Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 154 karşılaşmada boy gösterdi.

Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.

Avrupa kupaları performansı

Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:

Organizasyon

O

G

B

M

A

Y

UEFA Kupası

54

18

10

26

72

91

UEFA Avrupa Ligi

100

49

30

21

145

101

Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası

33

9

4

20

30

70

UEFA Şampiyonlar Ligi eleme

42

15

13

14

62

51

UEFA Şampiyonlar Ligi

40

11

6

23

42

70

Avrupa Kupa Galipleri Kupası

9

3

1

5

11

11

UEFA Konferans Ligi

18

12

-

6

44

23

TOPLAM

296

117

64

115

406

417

