Fenerbahçe, Avrupa'da 297. maçına çıkacak

İstanbul
Sarı-lacivertliler, Avrupa kupalarında geride kalan 296 müsabakada 117 galibiyet ve 115 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe, 64 maçta rakipleriyle yenişemedi.
Sarı-lacivertliler, 296 mücadelede rakip fileleri 406 kez havalandırırken kalesinde 417 gol gördü.
UEFA Avrupa Ligi'nde 100 maça çıktı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ismiyle oynanmaya başlandığı andan itibaren organizasyonda 100 maça çıktı. Norveç deplasmanında Brann karşısında 100. mücadelesinde boy gösteren sarı-lacivertliler, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Fenerbahçe bu kulvarda çıktığı 100 maçta 49 galibiyet, 30 beraberlik ve 21 yenilgi yaşadı. Bu müsabakalarda rakip filelere 145 gol gönderen sarı-lacivertliler, kalesinde ise 101 gol gördü.
"2" numaralı kupada 155. sınav
Fenerbahçe, 2009-2010 sezonuna kadar UEFA Kupası ismiyle oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde 154 karşılaşmada boy gösterdi.
Sarı-lacivertli ekip, bu mücadelelerde 67 galibiyet elde ederken 47 maçı kaybetti, 40 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe, bu maçlarda 217 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 192 gol gördü.
Avrupa kupaları performansı
Fenerbahçe'nin Avrupa kupalarındaki performansı şöyle:
Organizasyon
O
G
B
M
A
Y
UEFA Kupası
54
18
10
26
72
91
UEFA Avrupa Ligi
100
49
30
21
145
101
Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası
33
9
4
20
30
70
UEFA Şampiyonlar Ligi eleme
42
15
13
14
62
51
UEFA Şampiyonlar Ligi
40
11
6
23
42
70
Avrupa Kupa Galipleri Kupası
9
3
1
5
11
11
UEFA Konferans Ligi
18
12
-
6
44
23
TOPLAM
296
117
64
115
406
417