Trabzonspor'da orta saha transferi

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Spor, Futbol

Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı

Lask Linz kulübü ile anlaşmaya varan bordo-mavililer, sözleşme fesih bedeli olarak 200 bin avro ödeyecek.

Hakan Burak Altunöz   | 28.06.2019
Trabzonspor, Doğan Erdoğan'ı renklerine bağladı

Trabzon

Trabzonspor Kulübü, Avusturya'nın Lask Linz takımında forma giyen orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan'ı transfer etti.

Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderdiği bildirimde, yapılan anlaşmaya göre futbolcu için sözleşme fesih bedeli olarak 200 bin avro ödeneceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, Lask Linz'e futbolcunun bir başka kulübe kiralanması veya satılması durumunda elde edilen tutarın 200 bin avroyu aşan kısmının yüzde 10'u, futbolcunun 25 resmi maçta (Süper Lig veya UEFA) en az 45 dakika oynaması durumunda bir kereye mahsus olma üzere 50 bin avro, futbolcunun A Milli Takım kadrosuna alınması halinde bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro, Trabzonspor'un şampiyon olması ve futbolcunun Süper Lig maçlarının yüzde 60'ında (en az 45 dakika oynama şartıyla) yer alması durumunda yine bir kereye mahsus olmak üzere 50 bin avro ödenecektir."


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