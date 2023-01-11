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Spor, Futbol

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir araya geldiklerini belirterek, "Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik" dedi.

Selçuk Kılıç   | 11.01.2023
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz

Trabzon

Ağaoğlu, AA muhabirine, teknik direktör Abdullah Avcı ile bugün İstanbul'da bir araya geldiklerini ve bu görüşmede genel bir değerlendirme yaptıklarını ifade etti.

Son hafta alınan saha sonuçları ve ileriye dönük olarak kısa ve orta vadede yapacakları çalışmalar ile alacakları önlemler konusunda geniş kapsamlı bir değerlendirmede bulunduklarını vurgulayan Ağaoğlu, şunları kaydetti:

"Alınacak tedbirleri, yapılacak olan çalışmaları, çözüm önerilerini birlikte değerlendirdik. Kamuoyunun da bundan herhangi bir endişesi, şüphesi olmasın. Her zamanki gibi takımımıza, hocamıza güveniyoruz. Taraftarımıza göstermiş olduğu sabırdan dolayı teşekkür ediyoruz. Saha sonuçlarının onları hepimizden fazla üzdüğünü biliyoruz. Göstermiş oldukları destekten dolayı taraftarlarımıza, camiaya minnettarız. Onların desteğine her zamankinden daha fazla ihtiyacımız olacak."

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