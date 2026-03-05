Dolar
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Nwaiwu, taraftarın gönlünde yer edinmek istiyor

Trabzonspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu, takımdan ayrıldığında bordo-mavili taraftarların gönlünde yer edinmiş biri olarak hatırlanmanın tek amacı olduğunu söyledi.

05.03.2026
Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Nwaiwu, taraftarın gönlünde yer edinmek istiyor

Trabzon

Nwaiwu, Trabzonspor Dergisi'ndeki röportajında bordo-mavili takımla kupalar kazanmış ve buna katkı sağlamış bir oyuncu olmak istediğini belirterek, "Her zaman elimden gelenin en iyisini veren, Trabzonspor taraftarının gönlünde yer edinmiş biri olarak hatırlanmak tek amacım." dedi.

Nijeryalı stoper nasıl bir oyuncu olduğuna ilişkin ise "Kendimi çok agresif ve korkusuz bir oyuncu olarak tanımlarım. Saha içinde risk almayı sevmem. Garanti ve sağlam oynamayı tercih eden bir yapım var. Top kazanmayı seviyorum. Hem stoper hem de ön libero oynama özelliğini bana Nijerya'daki hocalarım Finidi George ve Koc Yem, kazandırdı. Belki de bu özellikle benim ilerlememi sağladı." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a transfer olurken bordo-mavili takımın golcü oyuncusu Paul Onuachu'dan fikir aldığını da aktaran 22 yaşındaki savunma oyuncusu, şöyle devam etti:

"Paul benim ağabeyim gibi. O dönemde sosyal medya hesabından ona, fikir almak istediğimi yazdım. Aslında cevap vereceğini beklemiyordum ama bulunduğu seviyeye rağmen bana döndü ve bana kulüp hakkında harika şeyler anlattı. Eğer kariyerimde bir sonraki adıma geçmek istiyorsam Trabzonspor'a gelmem gerektiğini söyledi. Şehrin güzelliğinden, taraftarın büyüklüğünden ve kulüpteki aile ortamından bahsetti. Ona her zaman saygı duyacağım."

Chibuike Nwaiwu, ülkesinde futbolun kolay olmadığını düşündüğünü kaydederek, "Çünkü Nijerya Ligi fiziksel olarak çok güçlü ve zorlayıcıdır. Avusturya Ligi daha disiplinli ve adım adım ilerlemeniz gereken bir yer. Ancak Türkiye için şunu söyleyebilirim, gerçekten çok zor. Tempo çok yüksek ve ligde çok kaliteli oyuncular var. Burası bambaşka bir seviye." değerlendirmesinde bulundu.

Trabzonspor'daki performansının Nijerya Milli Takım yolunu kendisine açıp açmayacağı konusunda ise Nwaiwu, şunları söyledi:

"Kendime ve tanrıya inanıyorum. Milli takımla ilgili beni izlediklerini biliyorum. Davet edip etmemek onlara kalmış ama ben zirveye ulaşmak için çalışmaya devam edeceğim. Ama davet etmezlerse de mücadele etmeye ve zirveye ulaşmak için çok çalışmaya devam edeceğim. Her oyuncunun hayali ülkesiyle kupalar kazanmaktır, Trabzonspor'un bana ülkemi en üst seviyede temsil edeceğim platformu sağlayacağına inanıyorum."

Nwaiwu, futbolcu adaylarına da tavsiyelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Küçükken bana 'Asla pes etme, zorlamaya devam et, çok çalış, hedefine ulaşacaksın' diye tavsiyede bulundular ve ben de bunu her zaman dikkate aldım. Futbolcu adaylarına tavsiyede bulunacaksam önce kendimi örnek için kullanırım. Eğer bugün buradaysam, çok çalışan ve pes etmeyen insanların da buraya gelebileceğini düşünüyorum. Çalışmaya devam etmeliler, hedeflerine mutlaka ulaşacaklardır."

