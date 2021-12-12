Dolar
13.88
Euro
15.71
Altın
1,783.02
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,035.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü en iyi yenilmezlik serisini elde etti

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor'a 2-1 mağlup olarak 27 maçlık yenilmezlik serisi son bulan bordo-mavililer, kulüp tarihinde bu alanda üçüncü en başarılı dönemi Abdullah Avcı ile yaşadı.

Selçuk Kılıç   | 12.12.2021
Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü en iyi yenilmezlik serisini elde etti

Trabzon

Spor Toto Süper Lig'de 39 puanla liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, kulüp tarihinde en iyi üçüncü yenilmezlik serisini Abdullah Avcı ile elde etti.

Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, geçen sezon 12, bu sezon da 15 maç olmak üzere 27 karşılaşmada 16 galibiyet, 11 beraberlik alan bordo-mavililer, ligde mücadele ettiği 48 sezonda en uzun üçüncü seriyi yakaladı.

Fraport TAV Antalyaspor karşısında dün akşam deplasmanda aldığı 2-1'lik mağlubiyetle 27 maçlık serisi bu hafta son bulan Karadeniz ekibi, son 26 sezon içerisinde de en başarılı dönemi yaşadı.

Trabzonspor, 1994-1995 sezonunda 12, 1995-96 sezonunda 14 karşılaşma olmak üzere arta arda 26 maçlık yenilmezlik serisini Abdullah Avcı yönetiminde geride bırakmışt

Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, Özkan Sümer ve Ahmet Suat Özyazıcı'dan sonra bu alanda adından söz ettiren üçüncü teknik adam oldu.

Ahmet Suat Özyazıcı ile 1977-78 sezonunda son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak sezonu tamamladıktan sonra 1978-1979 sezonunda takımın başına gelen Özkan Sümer ile 25 maç arka arkaya kaybetmeyen bordo-mavililer, toplamda 29 maçla tarihi yenilmezlik serisini elde edip sezonu şampiyon olarak bitirmişti.

Trabzonspor, şampiyon olduğu bir başka sezon olan 1983-84'te de 28 maçlık seri ile en uzun ikinci yenilmezlik serisini Ahmet Suat Özyazıcı ile elde etmişti.

278 gün sürdü

Trabzonspor tarihinin en uzun üçüncü yenilmezlik serisi 278 gün sürdü.

Geçen sezonun 29. haftasında 8 Mart'ta sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasından 3-1 mağlup ayrıldıktan sonra oynadığı son 27 maçta kaybetmeyen Karadeniz ekibi, 28 karşılaşma sonra aynı şehrin takımı Antalyaspor karşısında 278 gün sonra yenildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: (Omicron varyantı) Şu ana kadar toplam 6 vakamız tespit edildi
Türkiye'de 19 bin 255 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 191 kişi hayatını kaybetti
İtalya'da son 24 saatte 21 bin 42 Kovid-19 vakası kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 796 bini aştı
Tayvan’da ilk omicron varyantı tespit edildi

Benzer haberler

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü en iyi yenilmezlik serisini elde etti

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile üçüncü en iyi yenilmezlik serisini elde etti

Sivasspor yarın Galatasaray'ı konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Gaziantep FK'ye konuk olacak

Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi

Trabzonspor'un 27 maçlık yenilmezlik serisine Antalyaspor son verdi
Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer: Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Sözer: Son dakikalara kadar kazanma isteği gösterdik
Çaykur Rizespor evinde 3 golle kazandı

Çaykur Rizespor evinde 3 golle kazandı