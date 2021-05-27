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Spor, Futbol

Trabzonspor 54 yıllık tarihinde 153 yabancı oyuncu kadrosuna kattı

Trabzonspor, İtalya'nın Parma takımından Gervinho ve Roma ekibinden Bruna Peres'i kadrosuna katarak 54 yıllık tarihindeki 153. yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Selçuk Kılıç   | 27.05.2021
Trabzonspor 54 yıllık tarihinde 153 yabancı oyuncu kadrosuna kattı

Trabzon

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken start veren Trabzonspor, dün İtalya'nın Parma Kulübünden Gervinho ile 2 yıl, Roma'dan ise Bruna Peres ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

En fazla transfer Brezilya'dan

Trabzonspor'da en fazla forma giyen yabancı oyuncular Brezilyalı oldu.

Bordo-mavililer bugüne kadar Güney Amerika ülkesinden 18 futbolcuyla sözleşme imzaladı. Karadeniz ekibi, Belçika ve Slovakya'dan 7'şer, Polonya, Gürcistan ve Gana'dan 6'şar, Nijerya ve Arjantin'dan 5 oyuncuyu renklerine bağladı.

Ahmet Ağaoğlu 29 yabancı oyuncu transfer etti

Bordo-mavili kulüpte 2018 yılının nisan ayında göreve gelen başkan Ahmet Ağaoğlu, 29 yabancı oyuncu transferi gerçekleştirdi.

Ağaoğlu döneminde Amiri, Hosseini (İran), Toure, Ndiaye (Senegal), Nwakaeme, Obi Mikel (Nijerya), Ekuban (Gana), Andjusic (Bosna Hersek), Avdijaj (Kosova), Campi (Arjantin) Fernandes, Edgar Ie (Portekiz) Sörloth, Trodsen (Norveç), Sturridge, Lewis Baker (İngiltere) Manuel Da Costa (Fas), Guilherme, Manoel Messias, Victor Hugo, Marlon, Flavio ve Peres (Brezilya), Plaza (Ekvator), Afobe (Kongo), Diabate (Mali), Djaniny'i (Yeşil Burun Adaları), Bakasetas (Yunanistan), Gervinho (Fildişi Sahili) ile sözleşme imzalandı.


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