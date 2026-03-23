Spor, Futbol

Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla futbol turnuvası düzenlenecek

Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) işbirliğiyle 2. Uluslararası Futbol Turnuvası yapılacak.

Duyğu Avunduk  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Trabzon'da uluslararası öğrencilerin katılımıyla futbol turnuvası düzenlenecek

Trabzon
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda uluslararası öğrencilerin katılımıyla 23 Mart 2026 Pazartesi günü saat 18.00’de Faroz Futbol Sahası'nda düzenleneceği belirtildi.
📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Trabzon Uluslararası Öğrenci Derneği ve TÜGVA Trabzon öncülüğünde gerçekleştirilecek turnuvaya, Azerbaycan, Cezayir, Çad, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Filistin, İran, Kamerun, Katar, Libya, Mısır, Somali, Sudan, Güney Sudan, Suriye, Türkiye ve Yemen'den 16 takım ve 192 sporcunun katılacağı ifade edildi.

Turnuvanın ilk karşılaşmasının İran ve Filistin takımları arasında oynanacak maç ile başlayacağı kaydedildi.
