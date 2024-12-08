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Spor, Futbol

TFF'den Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonuyla ilgili açıklama

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Can Öcal  | 08.12.2024 - Güncelleme : 08.12.2024
TFF'den Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonuyla ilgili açıklama Fotoğraf: Serhat Zafer/AA

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Süper Lig'de Net Global Sivasspor ile oynanan maçta yaşadığı sakatlıkla ilgili açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübünün ve A Milli Takımı'nın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur." denildi.

Galatasaray'ın 3-2 kazandığı maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın müdahalesiyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sedyeyle oyun alanını terk etmişti.

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