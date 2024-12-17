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Spor, Futbol

TFF, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki maçların VAR kayıtlarını açıkladı.

Süha Gür  | 17.12.2024 - Güncelleme : 17.12.2024
TFF, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasındaki VAR kayıtlarını paylaştı

Istanbul

TFF'nin YouToube kanalından yayımlanan videoda, VAR'a gidilen müsabakaların kayıtları sesli ve görüntülü olarak paylaşıldı.

Galatasaraylı Dries Mertens'in yerde kalması nedeniyle penaltı verilen ve Fenerbahçeli Edin Dzeko'ya şiddetli hareketin olduğu pozisyonlara ilişkin kayıtlarda şu ifadeler yer aldı:

Galatasaray-Trabzonspor:

VAR: Kadir, Kadir potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum. İlk geldiğinde temas noktasını göstereceğim.

Kadir Sağlam: Geldim.

VAR: Bu temas noktası, oynat hocam.

Kadir Sağlam: Tamam

VAR: Dur burada dur. Bir daha. Bu hocam temas.

Kadir Sağlam: Gördüm temas noktasını gördüm.

VAR: Evet

Kadir Sağlam: Penaltı veriyorum.

Fenerbahçe-Başakşehir

VAR: Ozan duyuyor musun VAR konuşuyor.

Ozan Ergün: Evet abi.

VAR: Seni potansiyel şiddetli hareket için incelemeye davet ediyorum.

Ozan Ergün: Tamam. Evet abi geldim. Evet, çok net kafa atıyor şiddetli hareket var. 27 numara kırmızı kart veriyorum.

Sipay Bodrum FK-Net Global Sivasspor

VAR: Cihan hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

Cihan Aydın: Ekrana geldim.

VAR: Evet Cihan sana pozisyonu izletiyorum öncelikle.

Cihan Aydın: Evet Gördüm.

VAR: Bir açı daha veriyorum.

Cihan Aydın: Evet, 26 numara yapıyor faulü. Tekrar ilk açıya gelir misin ? Bu aynı zamanda bariz gol şansı. Topla oynama niyeti de yok formadan çekerek yapıyor. O yüzden penaltı verip ihraç edeceğim.

VAR: Anlaşıldı. Tamam.

Atakaş Hatayspor-Göztepe

VAR: VAR konuşuyor Atilla hocam VAR konuşuyor. Potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Geliyorum. Sakin bir bakayım hocam, sakin. Evet geldim.

VAR: Atilla hocam temas noktası bu.

Atilla Karaoğlan: Tamam. Ekstra hareketini görüyorum. Şu değil, şu evet.

VAR: Şimdi içeride olduğunun açısını göstereceğim, ayrılma. Pozisyonun nerede olduğunu göstereceğim. Bu da içeride olduğunun açısı.

Atilla Karaoğlan: Evet, eli açık içeride olduğunu da gördüm. İlk eli doğalken sonra el topa doğru gidiyor ve elini açıyor. Bu sebeple penaltı veriyorum, kart vermiyorum. Evet bu 2. hareketi. Şu harekette el topa gidiyor. Parmaklarıyla da dokunuyor, gördüm. Tamam penaltı veriyorum, kart vermiyorum.

VAR: Anlaşıldı.

Atilla Karaoğlan: Rıza hocam hareketi var.

Aynı müsabakada iptal edilen penaltı:

VAR: Atilla hocam VAR konuşuyor. Penaltı iptali için sahada inceleme öneriyorum.

Atilla Karaoğlan: Geldim. Ekrandayım hocam.

VAR: Bir açı daha var hocam.

Atilla Karaoğlan: Reverse kameramız var mı ? Bir daha yavaş yavaş.

VAR: Diğer açılar kapalı hocam.

Atilla Karaoğlan: Bir saniye burada temas anında durdur.

VAR: Önünde oyuncu var çünkü.

Atilla Karaoğlan: Kapatmış oyuncu, başka açıya gel, bu anda başka açıya gel. Oynatmadan. Sağ kolla arasındaki boşluğu görmeye çalışıyorum. Sağ kolu biraz açık. Evet. Sağ kolu da tam açık değil vücuduna kapatmaya çalışmış. Evet. Top dirseğine mi geliyor, bu tam bir daha evet.

VAR: Oynatır mısın Ahmet.

Atilla Karaoğlan: Normal hızda oynat, oynat. Evet, sol dirseğine geliyor. Sol dirseğine geliyor, sağ koluna gelmiyor, evet. Penaltıyı iptal ediyorum, hakem atışıyla başlıyorum.

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