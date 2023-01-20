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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu puan silme cezası verilen 8 kulübün itirazlarını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulüp Lisans Kurulunun üçer puan silme cezası verdiği 8 kulübün itirazlarını reddetti.

Ali Korkmaz   | 20.01.2023
TFF Tahkim Kurulu puan silme cezası verilen 8 kulübün itirazlarını reddetti

Izmir

Yapılan açıklamaya göre, Kulüp Lisans Kurulunun verilen süreler içerisinde eksiklerini tamamlayamadığı için üçer puan silme cezası verdiği ekiplerden Süper Lig'den Kayserispor, 1. Lig'den Denizlispor, Altay, Erzurumspor ve Yeni Malatyaspor, 2. Lig'den Bayburt Özel İdare, Balıkesirspor, Menemen FK ve Somaspor'un itirazları değerlendirildi.

Bu ekiplerden Kayserispor'un itirazının incelemeye alınması kararlaştırılırken, diğer 8 kulübün cezaları onandı. Bu 8 ekibin yanı sıra, karara itiraz etmeyen 2. Lig ekibi Serik Belediyespor'un puan cetvelinde üçer puanları silindi.

Süper Lig'deki tüm kulüplerin yanı sıra 1. Lig temsilcileri Samsunspor ve Erzurumspor FK'nin TFF Yönetim Kurulunun 8 Aralık 2022'de TFF Futbol Disiplin Talimatı'nda yaptığı değişikliğe itirazları reddedildi.

Öte yandan kurul, Fenerbahçe, Galatasaray ve Fraport TAV Antalyaspor'un PFDK kararlarına itirazlarını kabul etmedi.


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