Dolar
36.46
Euro
38.16
Altın
2,940.03
ETH/USDT
2,648.50
BTC/USDT
96,028.00
BIST 100
9,602.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İkas Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın derbiye yabancı hakem atanmasına itirazını reddetti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynayacakları derbiye yabancı hakem atanmasına yaptığı itirazı reddetti.

Emre Doğan  | 21.02.2025 - Güncelleme : 21.02.2025
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın derbiye yabancı hakem atanmasına itirazını reddetti

İstanbul

TFF'nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.

Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan iftira kampanyalarına ilişkin açıklama
SOLOTÜRK pilotları, "İkaf'25"te gençlerle buluştu
Evde Bakım Yardımı aylık 10 bin 125 liraya yükseltildi
Emine Erdoğan'dan UNEP'in sıfır atık çağrısına ilişkin paylaşım
Abdullah Zeydan'a verilen 3 yıl 9 ay hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı

Benzer haberler

Hacıosmanoğlu, "Vincic'in önceden ayarlandığı" iddialarını yalanladı

Hacıosmanoğlu, "Vincic'in önceden ayarlandığı" iddialarını yalanladı

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın derbiye yabancı hakem atanmasına itirazını reddetti

Derbilerin faturası "ağır" oluyor

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off'unda veda etti

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 play-off'unda veda etti
Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu

Galatasaray, derbiye atanan yabancı hakem ile ilgili Tahkim Kuruluna başvurdu
Bakan Uraloğlu: Galatasaray ile AZ Alkmaar maçında 5G kullanılacak

Bakan Uraloğlu: Galatasaray ile AZ Alkmaar maçında 5G kullanılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet