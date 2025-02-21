TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın derbiye yabancı hakem atanmasına itirazını reddetti

İstanbul
TFF'nin açıklamasında, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbiye Sloven hakem Slavko Vincic'in atanmasına ilişkin sarı-kırmızılı kulübün "yürütmenin durdurulması talebiyle" TFF Tahkim Kuruluna başvurusunun incelendiği belirtildi.
Açıklamada, federasyonun aldığı kararın hukuka aykırılık yönünden yapılan incelemesinde; usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından itirazın, oybirliğiyle reddine karar verildiği kaydedildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.