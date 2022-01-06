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Spor, Futbol

TFF Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürdü

Emre Doğan   | 06.01.2022
TFF Tahkim Kurulu, Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e düşürdü

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, VavaCars Fatih Karagümrük'ün milli oyuncusu Caner Erkin'in 3 maç men cezasını 1'e indirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Fatih Karagümrük-Fenerbahçe müsabakasında kırmızı kart gören Caner Erkin'e ihraç öncesi ve sonrası hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen 3 maç men cezasına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

İzlenen görüntülerde fiziksel temas bulunmaması ve PFDK'nin benzer olaylarda verdiği kararlar dikkate alındığında cezada alt sınırdan uzaklaşmayı gerektiren bir sebep bulunmadığından, 3 maç men cezasının oy birliğiyle 1'e düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Ayrıca deneyimli oyuncuya verilen 39 bin lira para cezasının da 13 bin liraya indirildiği aktarıldı.

Caner Erkin, VavaCars Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'in 20. haftasında 8 Ocak Cumartesi günü Gaziantep FK ile yapacağı müsabakada forma giyebilecek.


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