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Spor, Futbol

TFF, Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Galatasaray-Adana Demirspor maçında yaşanan penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı.

Süha Gür  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
TFF, Mertens'in penaltı pozisyonunun VAR kayıtlarını açıklama kararı aldı

Istanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'in 23. haftasındaki Galatasaray-Adana Demirspor maçının 11. dakikasında yaşanan pozisyonla ilgili ham VAR kayıtlarının futbol kamuoyu ile paylaşılmasına karar verilmiştir." denildi.

Merkez Hakem Kurulunun, pozisyonu değerlendirdiği ve VAR müdahalesi gerektiğine karar verdiği belirtilerek, "Gerekmesine rağmen hakemin incelemeye davet edilmediği benzer pozisyonların yaşanması halinde, şeffaflık ilkesi gereği ilerleyen haftalarda da futbol kamuoyu bilgilendirilmeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.


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