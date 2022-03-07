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Spor, Futbol

TFF: Maçların yayın hakkı konusunda Digiturk ile sözleşme imzalanması yönünde bir gelişme yok

Türkiye Futbol Federasyonu, maçların yayın hakkı konusunda Digiturk ile sözleşmenin imzalanması yönünde bir gelişmenin söz konusu olmadığını açıkladı.

Ercan Doğan   | 07.03.2022
TFF: Maçların yayın hakkı konusunda Digiturk ile sözleşme imzalanması yönünde bir gelişme yok

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 2022-2023 ve devam eden futbol sezonlarını içeren TFF Süper Lig ve TFF 1. Lig Müsabakaları Yayın Haklarının devri için düzenlenen ihaleye ilişkin olarak, Yayın İhale Komisyonunun aldığı karar gereğince, Paket 4 kapsamında Paket 1-B, Paket 1-C, Paket 1-D, Paket 1-E, Paket 1-F, Paket 2 ve Paket 3 için verilen süre sonunda Krea İçerik Hizmetleri ve Prodüksiyon A.Ş. (Digiturk) ile sözleşme imzalanması söz konusu olmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca "Bu kapsamda, 28.02.2022 tarihli kamuoyu açıklamamızda da duyurulduğu gibi, ihale şartnamesi koşullarında ve şartname ekinde yer alan yayın hakkı sözleşmesinin imzalanması için haklar, ilgili paketlere en yüksek ikinci teklifleri veren Saran Uluslararası Film. Org. Rek. Tic. Paz. AŞ ve TRT'ye geçmiş bulunmaktadır." denildi.

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