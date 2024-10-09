Dolar
34.24
Euro
37.66
Altın
2,622.00
ETH/USDT
2,451.70
BTC/USDT
62,430.00
BIST 100
9,044.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını duyurdu.

Can Öcal  | 09.10.2024 - Güncelleme : 09.10.2024
TFF, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını açıkladı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre Pereira, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile birlikte TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Yönetim Kurulu Danışmanı Serdar Yıldız da yer aldı.

Federasyon, uzun yıllar boyunca elit seviyede FIFA hakemliği yapmış olan Portekizli Vitor Melo Pereira'yla 2 senelik sözleşme imzaladığını da belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Tunç'tan sosyal ağ sağlayıcıları ve internet sayfalarına uyarı
Türkiye, Pakistan'daki terör saldırılarını kınadı
Tayvan Milli Günü, Ankara'da kutlandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD başkanının söylediği söz, insanlık adına kabul edilebilir bir söz değildir
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Televizyon kanallarımız,gazetelerimiz kötülüğü kamuoyunun gündeminde tutamazlar

Benzer haberler

TFF, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını açıkladı

TFF, Hakem Gelişim Direktörü Vitor Melo Pereira'nın görevine başladığını açıkladı

Süper Lig'den 7 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Mercedes-Benz'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor

Trendyol Süper Lig'de 8. hafta heyecanı başlıyor
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç: Spor Toto gelirlerimiz 10 senede 100 kat azaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet