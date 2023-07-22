Dolar
26.97
Euro
30.00
Altın
1,961.88
ETH/USDT
1,883.20
BTC/USDT
29,814.00
BIST 100
6,687.78
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fenerbahçe ve Galatasaray, trafik kazası sonrası saldırıya uğrayan Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Süha Gür  | 22.07.2023 - Güncelleme : 22.07.2023
TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı

İstanbul

TFF'nin paylaşımında "Beşiktaş'ın genç futbolcusu Emrecan Uzunhan'ın geçirdiği maddi hasarlı trafik kazasının ardından yapılan tutanak tutma işlemi sırasında bir trafik magandasının saldırısına uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cerrahi tedavisine başlanan Emrecan Uzunhan'a yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor; Emrecan'a, ailesine, yakınlarına ve Beşiktaş camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.

Fenerbahçe Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bugün üzücü bir kaza geçiren ve sonrasında saldırıya uğrayan genç futbolcu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yaşanan saldırı olayını kınıyor, Emrecan'ın bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray'ın paylaşımında ise "Trafik kazası geçiren ve saldırıya uğrayan Beşiktaş'ın profesyonel futbolcusu Emrecan Uzunhan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor ve bu şiddete sebep olan kişileri esefle kınıyoruz." görüşlerine yer verildi.

Süper Lig'in diğer kulüpleri de Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Samsun'da motosikletli gence nasihatte bulunan trafik polisi Yıldırım, o anları anlattı
Doğaseverler Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'nde yüzdü
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne yapılan başvuru sayısı 80 bine ulaştı
Emine Erdoğan'dan depremzedeler için açılan "Hayır Çarşısı"na destek ziyareti
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Sporda, kültürde, sanatta, bilimde her alanda yarışacak gençleri yetiştireceğiz

Benzer haberler

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın transfer görüşmesi yaptığı Cedric Bakambu İstanbul'a geldi

TFF, Fenerbahçe ve Galatasaray'dan Emrecan Uzunhan için geçmiş olsun mesajı

Galatasaray, Bakambu'nun transferi için görüşmelerin başladığını açıkladı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, trafik kazası sonrası saldırıya uğradı

Beşiktaşlı futbolcu Emrecan Uzunhan, trafik kazası sonrası saldırıya uğradı
MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti

MKE Ankaragücü, Polonyalı kaleci Rafal Gikiewicz'i transfer etti
Beşiktaş'ın yeni transferi Amartey: Oynamak için sabırsızlanıyorum

Beşiktaş'ın yeni transferi Amartey: Oynamak için sabırsızlanıyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet