TFF Başkanı Özdemir: 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlere inançlarının tam olduğunu ve istikrara önem verdiklerini söyledi.
MHK'nin 2021-2022 sezonu yaz seminerinin resmi açılış töreni, TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kulüpler Birliği Vakfı ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, MHK Başkanı Serdar Tatlı ile hakemlerin katılımıyla Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
TFF Başkanı Nihat Özdemir, açılışta yaptığı konuşmada, "Öncelikle, güzel ülkemizin farklı noktalarında meydana gelen yangın felaketinin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. İnşallah bu felaketi bir an önce atlatırız. Söndürme çalışmalarına emek veren herkese şükranlarımı sunarken, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
İki yılı aşkın süredir görevde olduklarını hatırlatan Özdemir şöyle konuştu:
"Hakemlerimizle üçüncü sezona hazırlanıyoruz. Bu süreçte hep yanınızda olduk, sizlere inandık ve destek verdik. Hakemliği daima ayrı bir yere koyduk ve bütün seminerlerde bir arada olduk. Öncelikle MHK'ye ve hakemlerimize, geçtiğimiz sezonun tamamlanmasına verdikleri katkılardan dolayı özel olarak teşekkür ediyorum. Olağanüstü zor bir süreçti. Bir taraftan salgınla mücadele ederken, diğer yandan yoğun maç trafiğinde görev yaptınız. Süper Lig'de tarihi bir sezonu geride bıraktık. 42 haftalık ve 420 maçlık uzun maratonda şampiyon takım son hafta belli oldu. Yine aynı şekilde, TFF 1. Lig'de 3 takım, son haftaya şampiyonluk hedefiyle girdi. Geçen sezon 2 bin 692 maç oynandı. Kadın Futbol Ligi'ni ve 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri'ni Antalya'da düzenledik. Her bir ligde büyük heyecan yaşanırken, özellikle son haftalarda sizlerin performansı hepimizi çok mutlu etti. Zor şartlara rağmen başarılı bir sezon geçirdiniz. Ancak hatalar da oldu ve haklı eleştirilerle karşılaştınız. Eksiklerinizi tespit edip, bunlardan ders alarak, 2021-2022 sezonunda daha başarılı olacağınıza inanıyorum."
Türk hakemliğinin her zaman Avrupa standartlarında olmasını istediklerinin altını çizen başkan Özdemir, "Bunun için her türlü maddi ve manevi desteği veriyoruz. Bugün hakemlik müessesesi, bin 500'ü profesyonel liglerde görev alan, toplam 6 bin 500'ün üstünde hakemden oluşan büyük bir aile. Bu aile için profesyonel hakemlik, uluslararası eğitimcilerden eğitim, donanımlı VAR Merkezi ile birlikte tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Tecrübeli ve gençlerden oluşan bir hakem kadrosuna sahibiz. Hepsi birbirinden kıymetli, Türk sporuna hakemlikleri ve yöneticilikleriyle bugüne dek önemli katkıları olmuş Merkez Hakem Kurulu'muz var. MHK başkanımız Sayın Serdar Tatlı'ya ve kuruluna inancımız tamdır. Türk hakemliğinin yönetim istikrarına ihtiyacı var ve istikrardan yana olmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
"MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor"
"MHK bir sistem kurmak için çalışmalarına devam ediyor. Bu sene hakem klasman sistemimiz değişti. Yeni sezonda 25 Süper Lig hakemimiz görev yapacak. Ayrıca VAR kadromuzu genişlettik." diyen Nihat Özdemir, şu ifadeleri kullandı:
"VAR teknolojisi, değişen futboldaki en önemli devrimlerden birisi olarak 4 sezon önce dünyamıza girdi. TFF, VAR Sistemini ilk uygulayan federasyonlar arasında yer aldı, Avrupa'da öncü oldu. Hızlı bir gelişim kaydediyoruz. İnanıyorum ki dördüncü sezonumuzda üstüne koyarak yolumuza devam edeceğiz. Kulüplerimiz zaman zaman, biraz evvel Sayın Ahmet Ağaoğlu'nun da dediği gibi, şikayet etseler de emin olun bizlerle bir araya geldikleri her toplantıda VAR'ın faydalarından ve futbolda adaleti sağladığından övgüyle bahsediyorlar. TFF 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig kulüplerimiz bir an önce VAR sisteminin uygulanması için sabırsızlar. İnşallah 2022-2023 sezonundan itibaren TFF 1. Lig'de VAR'ı başlatacağız. Sonraki sezonlarda alt liglere de yaymayı hedefliyoruz. Tabii bunun için öncelikle insan kaynağına ihtiyacımız var. MHK, VAR kadrosu oluşturmak için önemli bir adım attı. Bu sezon 7 hakemimiz VAR görevi üstlenecek. Sayıyı ilerleyen dönemde artıracağız. Çünkü VAR'ın gelişiyle birlikte branşlaşma artık kaçınılmaz. Sistemle birlikte VAR'ın da değerinin her geçen yıl arttığını gözlemliyoruz. Eminim ki çok yakın bir dönemde VAR ayrı bir meslek haline gelecek."
Riva'daki VAR Merkezi'nin Avrupa'dan bile övgü aldığını aktaran TFF Başkanı, "Yakın zamanda Avrupa Futbol Şampiyonası'nı sizler de takip ettiniz. Hakem kararlarının ve VAR'ın neredeyse hiç konuşulmadığı bir turnuva oldu. Bir kez daha gördük ki sahadaki hakemin pozisyonlara olan yorumu ve kararı çok önemlidir. VAR, ancak çok bariz hatalar veya hakemin göremediği pozisyonlarda devreye girdi. Sizlere düşen görev, maçlara çok iyi bir şekilde hazırlanmanız ve adeta VAR yokmuş gibi en iyi şekilde yönetim göstermenizdir. TFF ve MHK, sizlerin sahada en iyisini ortaya koymanız için tüm imkanları sunuyor. Bunları başarılı performansa dönüştürmek sizin elinizde. İşinizi sevin, kendinizi geliştirin ve bu büyük ailenin içinde birbirinize her zaman destek olun." şeklinde konuştu.
Yeni sezonda maçların yüzde 50 kapasiteyle oynanacağını hatırlatan Nihat Özdemir, "Aşılı olan veya PCR testi yaptıran futbolseverler maçlara girebilecekler. Tüm çalışmalar ve ortaya çıkan veriler, aşının pandemide ne kadar önemli olduğunu ortaya koymaktadır. Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızdan aşılarını yaptırmalarını bir kez daha rica ediyorum. Taraftarların olmadığı bir ortamda maç yönetmenin hiç de iyi olmadığını defalarca dile getirdiniz. Seyirci, futbolun rengidir. Onların katılımı ile beraber, hem futbolcuların hem de siz hakemlerimizin motivasyonunun artacağına yürekten inanıyorum." açıklamasını yaptı.
Kadın hakemlere Süper Lig yolu açılacak
Başkan Özdemir, kadın hakemlerle ilgili önemli projelerinin olduğunu aktararak, "Serdar Tatlı başkanımızla bir hedef ortaya koyduk. O da kadın hakemlerimizin gelişmesi. 2023 yılından itibaren kadın hakemlerimizin Süper Lig'de maç yönetmesini hedefliyoruz ve bunu da inşallah başaracağız." şeklinde görüş belirtti.
Türk hakemliğinin Avrupa'da seviyesinin her geçen gün yükseldiğini belirten Özdemir, "Sevgili Cüneyt Çakır hocamızın açtığı Avrupa kapısı, birçok genç hakemimiz için fırsat oldu. Geçen yıl Cüneyt Çakır'la birlikte, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler Şampiyonlar Ligi'nde maç yönettiler. FIFA kokartlı 7 hakemimiz de Avrupa'da ülkemizi gururla temsil etmektedir. Cüneyt Çakır, son Avrupa Şampiyonası'nda yardımcıları Tarık Ongun ve Bahattin Duran ile birlikte görev yapıp, finaller tarihinin en çok maç yöneten hakemi oldu. Abdülkadir Bitigen, devam eden Tokyo Olimpiyatlar'ında VAR kadrosunda yer alıyor. Bizleri onurlandıran hakemlerimize şükranlarımızı sunuyorum. Seminerimize katılarak bizleri onurlandıran tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Merkez Hakem Kurulu'muza ve hakemlerimize başarılı, güzel bir sezon diliyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
Yaz seminerinin açılış töreninde konuşan Serdar Tatlı, "İki yıla yakın bir süredir yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşamaktayız. 2 bin 692 maça hakem ve gözlemci ataması yaptık. Her maç öncesi bazı hakemlerimizden gelen pozitif test sonuçları bizi hem üzdü hem de önemli sıkıntılar yaşattı. Böyle bir sezonda genel olarak çok başarılı bir performans ortaya koyan, başta hakemlerimiz olmak üzere gözlemcilerimi, eğitimcilerimi, hakem işleri departmanımızı ve kurul üyesi arkadaşlarımı kutluyorum." dedi.
Geride kalan sezon önemli risk alarak deneyimli hakemlerin yanında 7 yeni ismi ilk defa Süper Lig'de görevlendirdiklerini hatırlatan Tatlı, "Saha performansını arttırmak için yapılan yıllık sözleşmelerde 15 maç sınırı getirdik. Federasyonumuzun 2022-2023 sezonundan itibaren 1. Lig'de VAR uygulaması kapsamında sertifikalı hakem sayısı artışı konusunda çalışmalar yaptık, önemli gelişme kat ettik. Kadın hakemlerimizin en üst ligde görevlendirilmesi hedefi kapsamında FIFA kadın ve FIFA yardımcı hakemlerimize klasman kategorisinde yer verdik." ifadelerini kullandı.
Yeni sezonda hakem tarama uygulamasını yaygınlaştırmayı planladıklarını aktaran Tatlı, "Mentör kadrosunu genişleterek genç hakemlerin gelişimine katkı sağlayacağız. Hakem Yönetim Sistemi ile Türkiye'nin her bölgesinde her hakeme ulaşabilmeyi, hem eğitim hem de fiziksel gelişim konusunda tek bir merkezden takip etmeyi, denetlemeyi planlıyoruz. Bu maliyetli projenin uygulamaya geçmesi için desteklerinden dolayı Sayın Başkan'ımıza teşekkür ediyoruz. Bu sezon MHK içinde yeni bir yapılandırmaya gidiyoruz. Tüm MHK üyelerinin katkılarından faydalanacağız. Süper Lig ve TFF 1. Lig dışındaki liglerin hakem ile gözlemci atamaları 6 arkadaşımız tarafından yapılacak. Bu sezondan itibaren tüm profesyonel liglerde UEFA gözlemci raporuna geçiyoruz. Gözlemcilerimiz bundan sonra profesyonel liglerde UEFA gözlemci raporu dolduracaklar." diye konuştu.
"Haziran ayında yapılan 2020 Avrupa Şampiyonası'nda UEFA'nın görevli hakemler için merkez üssü İstanbul olarak belirlemesi ülkemizin teknoloji konusunda aldığı mesafeyi göstermektedir." diyen MHK Başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"UEFA Hakem Kurulu, yapılan ev sahipliğinden çok memnun kalmıştır. Türk hakemlerinin FIFA ve UEFA organizasyonlarında gösterdiği performanslar sonucu aldıkları maç sayısı her geçen gün artmaktadır. Cüneyt Çakır, Avrupa Şampiyonası finallerinde en fazla maç yöneten hakem olarak bizleri gururlandırmıştır. Yine geçen sezon Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık ve Halil Umut Meler aynı sezon içerisinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde maç yönetme başarısı göstermiştir. Dünya futbolu, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda VAR sistemini geniş kapsamlı tanıma fırsatı yakaladı. Bu sistemin adalet getirdiği inancıyla birlikte birçok ülke VAR'ı uygulamaya başladı. VAR'ın her pozisyona müdahale etmesi beklentisi, sistemini tartışılır hale getirmektedir. 2020 Avrupa Şampiyonası da VAR'ın çok bariz pozisyonlara müdahale ettiğini tüm futbol kamuoyuna göstermiştir."
"Her hakemimiz her takımın maçında görev alacak"
MHK Başkanı Serdar Tatlı, hakemlerin maçlarda takım ayrımı yapılmaksızın görevlendirileceğini vurguladı.
Futbol oyun kurallarının Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) tarafından yayımlandığını hatırlatan Tatlı, "Bu kurallar hiçbir ülke federasyonu tarafından değiştirilemez. VAR protokolünde de durum aynıdır. FIFA da protokolde belirtilen şekilde yüksek müdahale çizgisini tavsiye etmektedir. Seminer boyunca hakemlerimizin pozisyonları bu seviyede değerlendirmesi konusunda çalıştık. Onlardan adil, cesur ve eşit olmalarını istedik. Hakem camiası olarak her takıma eşit mesafedeyiz. Bütün takımların yöneticilerine, teknik kadro ve oyuncularına saygı duyuyor, hakem camiası olarak aynı saygıyı bekliyoruz. Geçen sezon, her hakemimiz her maçta görevlendirilecek şekilde planlamamızı yaptık. Bu sezon da her hakemimiz her takımın maçında görev alacaktır." diyerek sözlerini tamamladı.
Ağaoğlu: Biz futbolda adalet ve hakkaniyet istiyoruz, futbolda sistem istiyoruzYaz seminerinin açılış töreninde açıklamalarda bulunan Ahmet Ağaoğlu, "Ülke futbolu çok sıkıntılı bir sürecin içerisinden geçiyor. Son iki sene içinde çok büyük bir irtifa kaybettik. Ekonomik olarak, marka değeri olarak irtifa kaybettik. Sektör olarak ülkede zorluğu en üst seviyede yaşayan, buna rağmen faaliyetine devam eden tek sektör futbol oldu. Sanatta, kültürde ülkede neredeyse tüm faaliyetlerin durma noktasına geldiği yerde, biz haftada iki, çoğu zaman üç maç oynayarak belki de ülke insanın psikolojisini motive eden bir görev icra ettik. Bu süreçte ekonomik anlamda ve marka değeri olarak çok şey kaybettik. Bunun sorumluluğu futbolun tüm paydaşlarının üzerinde. Avrupa’nın 6. büyük ligi olduğumuzu iddia ediyorsak, bu marka değerini yukarıya taşımak için üzerimize düşeni yerine getirmeliyiz." ifadelerini kullandı.
Futbolda adalet ve sistem istediklerinin altını çizen Ağaoğlu şöyle konuştu:
"Yıllardır süregelen bir gerçek, çoğu zaman yönetici, kulüp başkanı, hatta kifayetsiz performans gösteren oyuncu bile hakem hatası üzerinden kendi hatasını bir şekilde izole etmek yanlışı içerisinde bulundu. Bu hiçbir şekilde bu ailenin doğruları bulması, doğruları konuşması, futbolun marka değerinin de yukarıya taşınması için gereken sorumluluğu yerine getirmesine engel değil. Uzun süreden sonra ilk defa Kulüpler Birliği olarak hemen hemen tüm kulüplerimizin ortak birleştiği bir nokta var, biz futbolda adalet ve hakkaniyet istiyoruz, futbolda sistem istiyoruz. Çözümsüzlüğün çözüm, sistemsizliğin de sistem olmadığı hepimiz gördük. Çoğu zaman kulüp başkanları olarak bağımsızlık ve adalet bizim için fazla bir anlam ifade etmedi. Bağımlı olsun ama bana bağımlı olsun istedik, adaletsizlikten pay istedik. Kulüpler Birliği Başkanı olarak ilk defa bu dönemde tüm kulüp başkanlarımız tek bir fikir etrafında birleşiyorlar. Aynı şeklide aynı hassasiyeti, aynı iradeyi federasyonumuzdan da görüyoruz. Geçen çarşamba günü icra edilen genel kurulda, uzun zamandan beri bağımsızlıkları veya yapısal olarak tartışılan tahkim, disiplin ve uyuşmazlık çözüm kurulunu, federasyonun değil de genel kurulda seçimle atanmasına yönelik tüzük değişikliği bizim bu samimiyetimizin, federasyonumuzun aynı hassasiyetle bu konuya yaklaşımının en önemli göstergesi oldu."
Geçen sezon VAR'la ilgili sıkıntılar yaşandığını hatırlatan Ağaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geçen sezon VAR’la ilgili yaşadığımız sıkıntı şuydu, VAR’ın standardının belli olmamasıydı. Hangisine karışır, hangisine karışmaz belli değildi. Kapsamın dışına çıkıyorsa burada sıkıntı var demektir. Biz bunun düzelmesini istiyoruz. Her pozisyona VAR müdahale etsin beklentimiz yok. 3-4 dakikaya varan VAR incelemeleri, Avrupa Futbol Şampiyonası'nda 10-15 saniyeyle sınırlı kaldı. Hakemlerimizden yalnızca hakkaniyet ve adalet bekliyoruz. Dibe vurmaya yüz tutmuş marka değeri, özellikle futbolun finansal paydaşları, bu tür sıkıntıların üzerinden kendilerine avantaj sağlıyorlar. Hakem kararları, olmayan seyirci, kulüp başkanlarının konuşmaları üzerinden, bunların hepsi bahane gösterilerek finansal ortak sorumluluklarını pazarlık haline getiriyor. Bundan kaçınmamız gerek. Bizlerin gözünde sizler bağımsız bir kurumsunuz. Adaleti dağıttığınız takdirde sizlerin en büyük destekçisi Kulüpler Birliği, kulüpler, bizler olacağız."Konuşmaların ardından, UEFA Hakem Kurulu üyesi Jaap Uilenberg 2021-2022 sezonunda futbol oyun kurallarındaki değişikliklerle ilgili sunum yaptı.
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