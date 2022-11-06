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Spor, Futbol

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti.

Hakan Burak Altunöz   | 06.11.2022
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Trabzonspor Kulübünü ziyaret etti

Trabzon

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Büyükekşi, ziyareti sırasında Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, genel sekreter Ömer Sağıroğlu, başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Büyükekşi'ye, TFF İcra Kurulu üyeleri ve başkan vekilleri Yusuf Günay ve Yalçın Orhan, TFF İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen ile TFF Trabzon Bölge Müdürü Serdar Bali eşlik etti.

Ziyarette Ağaoğlu, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile beraberindekilere plaket verdi ve Trabzonspor forması hediye etti.​​​​​​​

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