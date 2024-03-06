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Spor, Futbol

TFF 2. ve 3. Lig maçları federasyonun YouTube kanalından canlı yayımlanacak

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. ve 3. Lig maçlarının kurumsal YouTube hesabından canlı yayımlanmaya başlayacağını duyurdu.

Dilek Erol  | 06.03.2024 - Güncelleme : 06.03.2024
TFF 2. ve 3. Lig maçları federasyonun YouTube kanalından canlı yayımlanacak

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, ilk canlı test yayınının Kastamonu Gazi Stadyumu'nda bugün saat 14.00'te oynanacak GMG Kastamonuspor-Sarıyer maçı olacağı belirtildi.

Test yayınlarının tamamlanmasının ardından TFF 2 ve 3. Lig'de mücadele eden tüm kulüplerin her hafta en az birer maçının canlı yayımlanmasıyla, bu liglerdeki maçların izlenirliğinin ve kulüplere olan ilginin artırılması, ayrıca tüm dünyadaki futbolseverlerin yetenekli futbolcuları da izleme fırsatı bulmasının hedeflendiği kaydedildi.

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