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Spor, Futbol

TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor 31. haftada lige veda edebilir

TFF 1. Lig'de yarın Altınordu'yu konuk edecek Akhisarspor'un 31. haftada alınacak sonuçlara göre ligden düşmesi kesinleşebilir.

Ali Korkmaz   | 17.04.2021
TFF 1. Lig'de Altınordu'yu ağırlayacak Akhisarspor 31. haftada lige veda edebilir

İzmir

Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Akhisarspor-Altınordu maçında hakem Mustafa Kürşad Filiz düdük çalacak.

Son 4 haftaya düşme hattında giren Akhisarspor, yarınki maçı kaybetmesi ve düşme hattının hemen üzerindeki Menemenspor ve Aydeniz Et Balıkesirspor'un olası galibiyetlerinde, bitime 3 hafta kala lige veda edebilir.

Teknik direktör Fırat Gül'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekip, son 4 maçta puan elde edemedi.

Ligde 10 maçlık yenilmezlik serisinin ardından üst üste 2 maçını kaybeden Altınordu ise son 4 haftaya 52 puanla 6. sırada girdi. Play-off barajında yer alan İzmir temsilcisi, 7. durumdaki Ankara Keçiörengücü'nün 3 puan önünde yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk devresinde oynanan müsabakayı Altınordu 3-2 kazanmıştı.


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