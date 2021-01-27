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Spor, Futbol

Süper Lig'in ilk yarısında yedek kulübesinden oyuna girenler 80 gol buldu

Süper Lig'in ilk devresinde, oyuna sonradan giren 62 futbolcu 80 gole imza attı. Yedek kulübesinden en fazla katkı ise 8 golle Beşiktaşlı futbolculardan geldi.

Ali Korkmaz   | 27.01.2021
Süper Lig'in ilk yarısında yedek kulübesinden oyuna girenler 80 gol buldu

İzmir

Ligde 582 gol atılan ilk devrede bu gollerden 80'i oyuna sonradan girenlerden geldi. Beşiktaş'ın oyuna sonradan giren oyunculardan 8 gol katkısı aldığı ilk yarıda İttifak Holding Konyaspor ile MKE Ankaragücü 7, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir ise yedek futbolcularıyla 6 gol üretti.

Bu takımları 5 golle Atakaş Hatayspor, dörder golle Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fraport TAV Antalyaspor, Yukatel Denizlispor, üçer golle Fatih Karagümrük, Galatasaray ile Trabzonspor, ikişer golle Demir Grup Sivasspor, Göztepe ile Yeni Malatyaspor ve birer golle Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Hes Kablo Kayserispor ile Kasımpaşa izledi.

2 gol birden atanlar

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan 62 oyuncunun gol sevinci yaşadığı ligin ilk devresinde Atakaş Hataysporlu Aaron Boupendza, 60. dakikada oyuna dahil olduğu 12. haftadaki Fatih Karagümrük karşılaşmasında fileleri 2 kez havalandırdı.

İttifak Holding Konyaspor'da Artem Kravets de 3. haftada 49. dakikada oyuna girdiği Beşiktaş karşılaşmasında 2 gol birden attı.

Medipol Başakşehir'in 3-2 kaybettiği Beşiktaş maçında 75. dakikada Demba Ba ile yer değiştiren Fredrik Guldbrandsen 2 gol atmasına rağmen takımının mağlubiyetini engelleyemedi.

Yedek kulübesinin golcüleri 

Atakaş Hatayspor'dan Aaron Boupendza, İttifak Holding Konyaspor'dan Artem Kravets, Medipol Başakşehir'den Fredrik Guldbrandsen ile MKE Ankaragücü'nde Emre Güral yedek kulübesinde başladıkları maçlarda toplam 3 gol atmayı başardı.

Aytemiz Alanyaspor'da Elhadji Khouma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da Oltan Karakullukçu, Fatih Karagümrük'te Mevlüt Erdinç, Frapor TAV Antalyaspor'da Gökdeniz Bayrakdar, Gaziantep FK'de Kenan Özer ile Muhammet Demir, İttifak Holding Konyaspor'da Uğur Demirok, MKE Ankaragücü'nde ise Joseph Paintsil ile Torgeir Borven ise daha sonra girdikleri müsabakalarda ikişer gole imza attı.

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