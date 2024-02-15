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Spor, Futbol

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında yapılacak karşılaşmalarda görev alacak hakemler belli oldu.

Hilmi Sever  | 15.02.2024 - Güncelleme : 15.02.2024
Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 26. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük: Kadir Sağlam

17 Şubat Cumartesi:

13.30 Bitexen Antalyaspor-İstanbulspor: Mehmet Türkmen

16.00 Atakaş Hatayspor-EMS Yapı Sivasspor: Ümit Öztürk

19.00 Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: Arda Kardeşler

18 Şubat Pazar:

13.30 Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor: Bahattin Şimşek

16.00 Gaziantep FK-Yılport Samsunspor: Zorbay Küçük

16.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

19.00 MKE Ankaragücü-Galatasaray: Ali Şansalan

19 Şubat Pazartesi:

20.00 RAMS Başakşehir-Mondihome Kayserispor: Oğuzhan Çakır

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Tugay Kaan Numanoğlu


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