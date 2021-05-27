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Spor, Futbol

Süper Lig'e yükselen Altay'ın en golcü ismi Paixao, formasını çıkarmadı

Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Altınordu'yu 1-0 yenerek adını Süper Lig'e yazdıran Altay'da toplam 25 gole ulaşan Marco Paixao, aynı zamanda istikrarlı performansıyla da öne çıktı.

Ali Korkmaz   | 27.05.2021
Süper Lig'e yükselen Altay'ın en golcü ismi Paixao, formasını çıkarmadı

İzmir

Play-off dahil bu sezon 37 maçta 23 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 yenilgi yaşayan Altay, 71 gol atıp, kalesinde 41 gol gördü. İzmir temsilcisi adına 3'ü play-off etabında toplam 25 gol kaydeden Marco Paixao, hem takımının hem de ligin en srorer ismi olmayı başardı.

Portekizli golcüyü yedişer golle Erhan Çelenk ile Leandro Kappel, dörder golle Adrien Regattin ile Deniz Kadah, üçer golle Eren Erdoğan ve Ziya Alkurt, ikişer golle Armand Gnanduillet, İbrahim Öztürk ve Khaly Thiam, birer golle de Cebrail Karayel, Jasmin Scuk, Kazımcan Karataş, Mehmet Erdem Uğurlu, Murat Akça, Özgür Özkaya, Yılmaz Özeren ve Zeki Yıldırım izledi.

GZT Giresunsporlu Sergen Piçinciol, Adanasporlu Hakan Çinemre, Tuzlasporlu İsmail Konuk ve Bursasporlu Aykut Akgün de Altay adına kendi kalelerine birer gol attı.

En fazla süre alan da Marco Paixao

Toplam 36 futbolcunun forma şansı bulduğu siyah-beyazlı ekipte 32'si ilk 11'de 36 maça çıkan Marco Paixao, 2 bin 850 dakikayla en fazla forma giyen isim oldu. Portekizli golcüyü 2 bin 353 dakikayla Leandro Kappel ve 2 bin 336 dakikayla Erhan Çelenk takip etti.

Bu sezon 70 sarı ve 2 kırmızı kartla cezalandırılan siyah-beyazlı ekipte Erhan Çelenk ve Zeki Yıldırım birer kez kırmızı kart gördü.

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