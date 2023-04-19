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Spor, Futbol

Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, Süper Lig'e çıkmayı garantilediklerini ancak şampiyonluğun henüz kesinleşmediğini belirterek, ligi şampiyon olarak tamamlamak istediklerini söyledi.

İlyas Gün  | 19.04.2023 - Güncelleme : 19.04.2023
Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor, ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyor Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Samsun

Eroğlu, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, 23 Nisan Pazar günü sahalarında oynayacakları Ankara Keçiörengücü maçını değerlendirdi.

Ankara Keçiörengücü'nün play-off mücadelesi verdiğini belirten Eroğlu, "Biz artık Süper Lig'e çıktık ancak Keçiörengücü play-off için oynuyor. Yoğun fikstürde bir ayda 8 maç oynamıştık. Şimdi ise 10 günde bir maç oynayacağız. Nasıl ki bütün maçlara en iyi şekilde hazırlandıysak, bu karşılaşmaya da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Çıkacağız, taraftarımız önünde kazanmak için oynayacağız. Oyuncularımızı da ona göre hazırlıyoruz. Keçiörengücü de güçlü bir takım. Süper Lig garanti ama şampiyonluk henüz değil. Ligi şampiyon olarak tamamlamak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Samsun şehrinin ve takımının yerinin her zaman Süper Lig olduğunu dile getiren Eroğlu, "Elde ettiğimiz başarı önemli başarıdır. 11 yıl aradan sonra bunu başardık. Mutluyuz ancak Keçiörengücü maçını kazanmamız gerekiyor. 3 puan aldığımız takdirde birinci çıkmayı da garantiliyoruz. Verdiğimiz sözü yerine getirdik, Cumhuriyet'imizin 100. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını başlattığı 19 Mayıs'ta göğsünde Atatürk arması olan Samsunspor kulübünün bu başarısı çok anlamlıdır. Yıllar sonra bile çok güzel anılacak diye düşünüyorum." diye konuştu.

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