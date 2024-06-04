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Spor, Futbol

Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu

Fenerbahçeli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 37 maçta forma giyip, 3 bin 328 dakika sahada kaldı.

Mehmet Fatih Duman  | 04.06.2024 - Güncelleme : 04.06.2024
Süper Lig'de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu

İstanbul

Trendyol Süper Lig'de tamamlanan 2023-2024 sezonunun en fazla süre alan ismi, Fenerbahçe'nin başarılı kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu.

Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.

En fazla süre alan 10 isim

Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:

OyuncuTakımMaçSüre (Dakika)
1- Ferdi KadıoğluFenerbahçe373328
2- Haris HajradinovicKasımpaşa383310
3- Fernando MusleraGalatasaray373299
4- Guilherme Haubert SityaKonyaspor373267
5- Aytaç KaraKasımpaşa373247
6- Okan KocukSamsunspor363240
7- Soner DikmenKonyaspor373214
8- Uğur ÇiftçiSivasspor363207
9- Nihad MujakicMKE Ankaragücü363203
10- Dusan TadicFenerbahçe383157


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