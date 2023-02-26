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Spor, Futbol

Süper Lig'de erteleme maçında Ümraniyespor ile Adana Demirspor berabere kaldı

Spor Toto Süper Lig 23. hafta erteleme mücadelesinde HangiKredi Ümraniyespor, sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Bozhan Memiş   | 26.02.2023
Süper Lig'de erteleme maçında Ümraniyespor ile Adana Demirspor berabere kaldı

İstanbul

Mücadelede ilk tehlike Adana Demirspor kalesinde yaşandı. Sağ kanatta topla buluşan Geraldo'nun pasında savunmanın arkasına sarkan Umut Nayir, ceza sahasına girer girmez yerden sert vurdu ancak kaleci Ertaç topu kornere çeldi.

27. dakikada Adana Demirspor etkili geldi. Yusuf Sarı'nın sağ kanattan pasında topla buluşan Belhanda, ceza yayı üzerindeki Emre Akbaba'yı gördü. Bu futbolcunun yerden sert şutunda kaleci Orkun meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

40. dakikada ev sahibi ekip gole çok yaklaştı. Geraldo'nun sağdan ceza sahasına gönderdiği ortada kale sahası içindeki Sackey vurdu ancak Svensson meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı. Dönen top Onur Atasayar'da kaldı. Bu futbolcunun kale sahası önünden şutunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı

52. dakikada Belhanda'nın pasında soldan son çizgiye inen Rodrigues yerden penaltı noktasına doğru ortaladı. Onyekuru'nun üzerinden atladığı meşin yuvarlak, Yusuf Sarı'nın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla üstten dışarı gitti.

56. dakikada sağ kanatta topla buluşan Geraldo, ceza sahası dışında sol çaprazdaki Sekidika'ya pasını aktardı. Bu futbolcu uzak mesafeden topa sert vurdu, kaleci Ertaç Özbir uzanarak gole engel oldu.

76. dakikada ceza sahası sol çizgisinde topu kapan Akintola, kale sahası önüne ortaladı. Badou Ndiaye'nin kafayla aşırttığı topa Belhanda kafayı vurdu. Kaleci Orkun Özdemir meşin yuvarlağı kontrol etti.

79. dakikada Adana Demirspor golü buldu. Savunmanın uzaklaştıramadığı topa Rodrigues ceza sahası dışından sert vurdu. Kale sahası önünde meşin yuvarlakla buluşan Akintola'nın şutunda kaleci Orkun'un sektirdiği topu Badou Ndiaye tamamlayarak takımını öne geçirdi: 0-1.

90. dakikada HangiKredi Ümraniyespor eşitliği yakaladı. Adana Demirspor ceza sahasına gönderilen uzun topta Glumac, kafayla meşin yuvarlağı Mrsic'e indirdi. Bu futbolcunun kale sahasına doğru yerden ortasında Kayode, düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

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