Dolar
43.42
Euro
52.13
Altın
5,587.04
ETH/USDT
2,958.00
BTC/USDT
88,239.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 20. haftanın perdesi yarın oynanacak iki müsabakayla açılacak.

Ceren Aydınonat  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış maçlarında Hesap.com Antalyaspor, Trabzonspor'u ağırlarken Kasımpaşa ise Samsunspor'u konuk edecek. İki karşılaşma da saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 20. haftanın programı şöyle:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor (Recep Tayyip Erdoğan)

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor (Alanya Oba)

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor (Tüpraş)

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Isonem Park Gürsel Aksel)

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK (Eryaman)

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor (RAMS Park)

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe (Turka Araç Muayene Kocaeli)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Siber suçlara yönelik operasyonlarda son 5 günde 200 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
Manavgat Belediyesine yönelik "rüşvet" davası sanıklarının yargılanması sürüyor
Bursa'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
HSK kararnamesi Resmi Gazete'de
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı
Samsunspor, ligde ilk 5 sırayı hedefliyor

Samsunspor, ligde ilk 5 sırayı hedefliyor
Fatih Karagümrük, Kızılyıldız'dan Babicka'yı kadrosuna kattı

Fatih Karagümrük, Kızılyıldız'dan Babicka'yı kadrosuna kattı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet