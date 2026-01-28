Dolar
logo
Spor, Futbol

Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, 18 yaşındaki Gineli futbolcu Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Halil İbrahim Avşar  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı

Ankara

Başkent ekibi, bu sezon 19 yaş altı takımıyla 5 maça çıkan Diabate ile profesyonel sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirdi.

TFF'nin internet sitesinde yer alan lisans bilgilerine göre ön liberoda görev yapan genç futbolcu, 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

