Dolar
43.42
Euro
52.10
Altın
5,551.02
ETH/USDT
2,961.10
BTC/USDT
88,420.00
BIST 100
13,559.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 1. TBMM Binası'nda “Gençlik ve Spor Bakanlığı Ankara Diplomat Akademi Kampı”nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Dönüşen Dünyada İhracat Zirvesi”nde konuşuyor
logo
Spor, Futbol

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Hesap.com Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Trabzonspor'u konuk edecek.

Oktay Özden, Selçuk Kılıç  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Antalya/Trabzonspor

Corendon Airlines Park Antalya Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Süper Lig'de oynadığı 19 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 10 yenilgi yaşayan Akdeniz temsilcisi, haftaya 19 puanla 14. sırada girdi.

Kırmızı-beyazlı ekipte sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra sakatlık sürecinden çıkıp takımla çalışmalara başlayan Erdoğan Yeşilyurt'un Trabzonspor maçı kadrosunda yer alması beklenmiyor.

Geçen haftaki Gençlerbirliği mücadelesinde sakatlık geçiren Bünyamin Balcı'nın ise Trabzonspor karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağı maç günü netlik kazanacak.

Trabzonspor

Ligde 19 haftalık periyotta 12 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 41 puan toplayan bordo-mavililer, lider Galatasaray'ın 5, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin ise 2 puan gerisinde üçüncü sırada bulunuyor.

Süper Lig'in ikinci yarısında deplasmanda Kocaelispor'u, sahasında ise Kasımpaşa'yı 2-1'lik sonuçlarla mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını Hesap.com Antalyaspor karşısında da sürdürerek zirve yolunda yara almak istemiyor.

Trabzonspor'da Savic, Baniya ve Visca'nın sakatlıkları bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM, İstanbul'da 2-3 Şubat'ta kar ve karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi
Kuryelerin sürücü belgesinde yaş sınırı 69'a yükseltildi
Kapadokya'da balon turları olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 gündür yapılamıyor
Siber suçlara yönelik operasyonlarda son 5 günde 200 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Kasımpaşa, Süper Lig'de yarın Samsunspor'u ağırlayacak

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın Trabzonspor'u ağırlayacak

Süper Lig'de 20. hafta heyecanı yarın başlayacak

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta
Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı

Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet