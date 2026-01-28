Dolar
43.40
Euro
51.81
Altın
5,315.27
ETH/USDT
3,010.40
BTC/USDT
89,465.00
BIST 100
13,407.44
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş, Aston Villa'dan savunma oyuncusu Yasin Özcan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Metin Arslancan  | 28.01.2026 - Güncelleme : 28.01.2026
Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan "Beşiktaş'ımıza hoş geldin Yasin Özcan" başlıklı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Yasin Özcan'ın satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Aston Villa ile anlaşmaya varılmıştır. Yasin Özcan ile 1+4 yıllık (2029-2030 sezonu sonuna kadar) sözleşme imzalanmıştır. Yasin Özcan'a şanlı formamızla üstün başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Genç savunma oyuncusu, bu sezon kiralık olarak Belçika ekibi Anderlecht'te 6 maçta forma giymişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Türkiye ile Somali arasında denizcilik alanında işbirliği güçleniyor
İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında 12 şüphelinin daha uyuşturucu testi pozitif çıktı
Edirne'de el freni çekilmeyen otomobilin halk pazarına girmesi güvenlik kamerasında
Ardahan'da gün batımında kuşların süzülüşü görüntülendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Yasin Özcan resmen Beşiktaş'ta

Gençlerbirliği, Ousmane Diabate ile profesyonel sözleşme imzaladı

Samsunspor, ligde ilk 5 sırayı hedefliyor

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla "100. maçına" çıkacak

Mert Müldür, Fenerbahçe formasıyla "100. maçına" çıkacak
Çaykur Rizespor, İstanbul'dan puanla dönmeye odaklandı

Çaykur Rizespor, İstanbul'dan puanla dönmeye odaklandı
Fenerbahçe, FCSB maçına hazır

Fenerbahçe, FCSB maçına hazır
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet