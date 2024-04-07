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Spor, Futbol

Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor TFF 3. Lig'e düştü

Türk futbol tarihinde Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir takım ilk kez 3. Lig'de mücadele edecek.

Sergen Sezgin, Fatih Çapkın  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Bursaspor TFF 3. Lig'e düştü

Bursa

TFF 2. Lig Beyaz Grup 34. haftasında sahasında 1461 Trabzon'a 2-1 yenilen Bursaspor, TFF 2. Lig'e veda etti.

Sütaş Timsah Park'ta Bursaspor ile 1461 Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Çatağay Yılmaz 29. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek Bursaspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk yarının uzatma dakikalarında İlhan Depe ile 1461 Trabzonspor beraberliği yakaladı ve ilk devre 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın 90. dakikasında Atabay Çiçek'in golüyle öne geçen Trabzon temsilcisi, karşılaşmayı da 2-1 kazandı.

Bu sonuçla normal sezonun bitimine 4 hafta kala Bursaspor'un ligden düşmesi kesinleşti.

Maçın ardından yeşil-beyazlı taraftarlar ve futbolcular üzüntü yaşadı.

Türk futbol tarihinde bir ilk yaşandı

Son sıradaki Adıyaman FK'nin ligden düşmesinin kesinleştiği grupta Süper Lig'de 2009-2010'da şampiyonluğa ulaşarak bunu başaran 5. takım olan 20 puanlı Bursaspor da lige veda etti.

Süper Lig'de şampiyon olarak tarihi bir başarıya imza atan Bursa temsilcisi, son yıllardaki başarısız sonuçların ardından 3. Lig'e de düşmekten kurtulamadı.

Türk futbol tarihinde ise Süper Lig şampiyonluğu unvanı bulunan bir takım ilk kez 3. Lig'e düştü.


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