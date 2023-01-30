Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yapılacak maçları yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftada düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Corendon Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yiğit Arslan
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: Ali Şansalan
1 Şubat Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Bitexen Giresunspor: Hüseyin Göçek
17.00 Gaziantep FK-Atakaş Hatayspor: Tugan Kaan Numanoğlu
20.00 Trabzonspor-Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan
20.00 Galatasaray-HangiKredi Ümraniyespor: Cihan Aydın
2 Şubat Perşembe:
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir: Kadir Sağlam
17.00 Arabam.com Konyaspor-İstanbulspor: Ümit Öztürk
20.00 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali PalabıyıkAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.