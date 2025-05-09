Futbolda haftanın programı
Futbolda Trendyol Süper Lig'de 35, Trendyol 1. Lig'de ise 38. ve son hafta maçları yapılacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:
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Trendyol Süper Lig
Bugün:
20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)
Yarın:
16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)
19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)
19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
12 Mayıs Pazartesi:
20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)
Trendyol 1. Lig
Yarın:
16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)
16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)
16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)
16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor (11 Nisan)
16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)
16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
11 Mayıs Pazar:
16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.