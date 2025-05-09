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Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig'de 35, Trendyol 1. Lig'de ise 38. ve son hafta maçları yapılacak.

Ceren Aydınonat  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

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Trendyol Süper Lig

Bugün:

20.00 RAMS Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

Yarın:

16.00 TÜMOSAN Konyaspor-Çaykur Rizespor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Trabzonspor-Galatasaray (Papara Park)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Net Global Sivasspor-Sipay Bodrum FK (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Adana Demirspor (Tüpraş)

19.00 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

12 Mayıs Pazartesi:

20.00 Bellona Kayserispor-Onvo Antalyaspor (RHG Enertürk Enerji)

Trendyol 1. Lig

Yarın:

16.00 Adanaspor-Geosis Boluspor (Yeni Adana)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Alagöz Holding Iğdır FK (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor-Gençlerbirliği (Yeni Malatya)

16.00 Sakaryaspor-Esenler Erokspor (Yeni Sakarya Atatürk)

16.00 Teksüt Bandırmaspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Erzurumspor (11 Nisan)

16.00 Central Hospital Ümraniyespor-Manisa FK (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

16.00 MKE Ankaragücü-Amed Sportif Faaliyetler (Eryaman)

16.00 Uğur Okulları İstanbulspor-Ahlatcı Çorum FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

11 Mayıs Pazar:

16.00 Kocaelispor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Yıldız Entegre Kocaeli)

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