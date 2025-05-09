NBA'de Timberwolves, Warriors karşısında seriyi 1-1 yaptı
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 117-93 yenen Minnesota Timberwolves, seride durumu 1-1 yaptı.
İstanbul
NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Warriors'u Target Center'da konuk eden Timberwolves, müsabakayı 24 sayı farkla kazandı.
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Timberwolves'ta 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Julius Randle galibiyette önemli rol oynadı.
Ev sahibi ekipte Anthony Edwards 20 sayı ve 9 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 20 sayılık performans sergiledi.
Warriors'da Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler de 17 sayıyla oynadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.