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NBA'de Timberwolves, Warriors karşısında seriyi 1-1 yaptı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı yarı finalinde Golden State Warriors'ı 117-93 yenen Minnesota Timberwolves, seride durumu 1-1 yaptı.

Emre Aşıkçı  | 09.05.2025 - Güncelleme : 09.05.2025
NBA'de Timberwolves, Warriors karşısında seriyi 1-1 yaptı

İstanbul

NBA play-off'larına 1 maçla devam edildi. Batı Konferansı'nın yarı final serisi ikinci maçında Warriors'u Target Center'da konuk eden Timberwolves, müsabakayı 24 sayı farkla kazandı.

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Timberwolves'ta 24 sayı ve 11 asistle "double-double" yapan Julius Randle galibiyette önemli rol oynadı.

Ev sahibi ekipte Anthony Edwards 20 sayı ve 9 ribaunt, Nickeil Alexander-Walker 20 sayılık performans sergiledi.

Warriors'da Jonathan Kuminga 18, Jimmy Butler de 17 sayıyla oynadı.

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