Spor Toto Süper Lig'e yükselen 3. ve son takım İstanbulspor oldu

İstanbul
16. dakikada İstanbulspor gole yaklaştı. Ceza sahasında kaleye sırtı dönük topla buluşan İbrahim Yılmaz, geriye pas çıkardı. Eduart'ın sert vuruşunu kaleci Gökhan Değirmenci topu kornere tokatladı.
34. dakikada İstanbulspor öne geçti: Korner çizgisinde topu tutan Valon Ethemi, ortasını yaptı. İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşuyla top filelerle buluştu: 0-1.
44. dakikada serbest vuruş kullanan Kerim Avcı, topu ceza sahasına gönderdi. Kale alanı önünde topa yükselen Oğuzhan Berber ve Lokman Gör ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Halil Umut Meler, VAR odasının uyarısı üzerine saha kenarında incelemede bulundu. Hakem Meler, Lokman Gör'ün yerde kaldığı pozisyonla ilgili penaltı kararı verdi.
45+3'üncü dakikada penaltıda topun başına geçen Keny, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
45+8 dakikada Melih Kabasakal serbest vuruşla topu ceza sahasına gönderdi. Bu esnada rakibinin müdahalesiyle İstanbulspor'da Emrecan Uzunhan yerde kaldı. Kale vuruşunun ardından yapılan itirazları değerlendiren hakem Halil Umut Meler, VAR incelemesinin ardından penaltı noktasını gösterdi.
45+9 dakikada penaltı atışını kullanan İbrahim Yılmaz, topu filelerle buluşturdu: 1-2
Karşılaşmanın ilk yarısı İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
66. dakikada Beykar Şimşek ceza sahasına gönderilen topu Alpay Koldaş'a indirdi. Koldaş, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Gol öncesi Beykan Şimşek'in, Eduart'ı düşürdüğü pozisyon için hakem Meler VAR incelemesinde bulundu. Hakem Meler, Alpay Koldaş'ın golünü iptal etti.
Bu sonuçla, Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, Spor Toto Süper Lig'e yükselen taraf oldu.
Bakan Kasapoğlu'ndan Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenerek Spor Toto Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'u tebrik etti.
Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında, "2021-2022 sezonu Spor Toto 1. Lig play-off final mücadelesi sonrasında Süper Lig'e yükselmeye hak kazanan İstanbulspor'u kutluyorum. Başarılarda emekleri bulunan futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri tebrik ediyorum. Sarı-siyahlı camiaya, önümüzdeki sezon mücadele edecekleri Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
İstanbulspor, 17 yıl sonra Süper Lig'de
Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Royal Hastanesi Bandırmaspor'u 2-1 yenen İstanbulspor, 17 yıllık Süper Lig hasretini sonlandırdı.
Türkiye'nin en üst düzey futbol ligine 2004-2005 sezonunda veda eden sarı-siyahlı takım, sonrasındaki 3 sezon 1. Lig'de yer aldıktan sonra TFF 2. Lig'e düştü. Burada da 2 sezon kalabilen İstanbul temsilcisi, 5 sezon TFF 3. Lig'de mücadele etti. 2014-2015 sezonunun ardından TFF 2. Lig'e yükselen İstanbulspor, 2 sezon sonra da TFF 1. Lig'e çıktı.
2016-2017 sezonundan bu yana TFF 1. Lig'de yer alan sarı-siyahlılar, 5 sezonluk mücadelenin ardından play-off'lar sonucu Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Son olarak 2004-2005 sezonunda Süper Lig'de yer alan İstanbulspor, 17 yıllık hasretini bitirdi.
1926'da kurulan İstanbulspor, 2022-2023 sezonuyla tarihinde Süper Lig'de 24. kez yer alacak.
İstanbul'un 8. takımı
İstanbulspor, 2022-2023 sezonunda Süper Lig'de yer alacak 8. İstanbul takımı oldu.
Spor Toto Süper Lig'de bu sezon İstanbul takımları Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Medipol Başakşehir, Fatih Karagümrük ve Kasımpaşa mücadele etti.
1. Lig'de normal sezonu ikinci tamamlayarak doğrudan Süper Lig'e yükselen Bereket Sigorta Ümraniyespor, en üst kademe futbol ligindeki 7. İstanbul takımı oldu. Play-off'ta mücadele eden İstanbulspor'un da eklenmesiyle Süper Lig'deki İstanbul takımlarının sayısı 8'e yükseldi.
Türk futbolunda 1963-1964 sezonundan sonra ilk kez Süper Lig'de 8 İstanbul takımı birden yer alacak. Söz konusu sezonda Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, İstanbulspor, Feriköy, Beykoz, Beyoğlu ve Kasımpaşa mücadele etmişti.
İstanbul takımları, şehir dışına sadece 11 kez çıkacak
Böylece her bir İstanbul takımı, yeni sezonda yapacağı 36 maçın 25'i için şehir değiştirmeyecek.
Takımlar, 18 iç saha maçının yanı sıra 7 deplasman karşılaşmasını İstanbul'da oynayacak. Sadece 11 maç için şehir dışına çıkacak İstanbul temsilcileri, yeni sezonda şehir dışında başkent Ankara, Trabzon, Konya, Alanya, Antalya, Adana, Sivas, Hatay, Kayseri, Gaziantep ve Giresun'a gidecek.
TFF'den Süper Lig'e yükselen İstanbulspor'a tebrik
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım olan İstanbulspor için tebrik mesajı yayımladı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan mesajda, "TFF olarak, kazanılan başarıdan dolayı İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, yönetim kurulu, teknik heyet, futbolcular ve İstanbulspor camiasını tebrik eder, önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Ayrıca spor kulüpleri ve futbol camiasından isimler de sosyal medyadan veya internet siteleri üzerinden İstanbulspor'u tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.