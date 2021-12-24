Dolar
10.71
Euro
12.31
Altın
1,808.48
ETH/USDT
4,130.20
BTC/USDT
51,706.00
BIST 100
1,891.28
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Spor Toto Süper Lig'den 4 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Mücahit Hüseyin Eroğul   | 24.12.2021
Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

İstanbul

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş, Altay, VavaCars Fatih Karagümrük, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un başta çirkin ve kötü tezahürat olmak üzere çeşitli sebeplerle disipline gönderildiği belirtildi.

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, Yukatel Kayserispor maçı sonrası müsabaka hakemine yönelik davranışları nedeniyle, sarı-siyahlı futbolcu Sadık Çiftpınar ise maç sonu yaptığı açıklamalar gerekçesiyle tedbirli olarak kurula sevk edildi. Yeni Malatyaspor yardımcı antrenörü Murat Uçkun, kulüp görevlisi Berkay Altınkaşık ise çeşitli sebeplerle kurula gönderilen isimler oldu.

İttifak Holding Konyasporlu oyuncu Ahmet Çalık ve VavaCars Fatih Karagümrüklü Caner Erkin de PFDK'ye sevk edilen isimler arasında yer aldı.

Kayserispor Kulübü yöneticisi Yunus Akbulut da hakaret nedeniyle tedbirli olarak kurula sevk edildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 18 bin 910 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 133 kişi yaşamını yitirdi
TURKOVAC'ın 16-18 yaş grubundaki etkinlik çalışmaları gelecek hafta başlayacak
Belçika'da Omicron kaynaklı vakalar 3 günde ikiye katlandı
Almanya'da tarihi Köln Katedrali'nde Kovid-19 aşısı kuyruğu
Yerli aşı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı Ankara'ya yapıldı

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Spor Toto Süper Lig'den 4 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek

Spor Toto Süper Lig'de 19. hafta hakemleri belli oldu

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı

Göztepe bu sezon 3. kez ilk golü bulduğu müsabakadan puan çıkaramadı
Beşiktaş Önder Karaveli'yle çıkışa geçti

Beşiktaş Önder Karaveli'yle çıkışa geçti

Futbol'da haftanın programı

Futbol'da haftanın programı