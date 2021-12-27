Dolar
11.56
Euro
13.08
Altın
1,811.93
ETH/USDT
4,060.00
BTC/USDT
51,000.00
BIST 100
1,897.13
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de İlk yarıyı Trabzonspor, 46 puanla lider tamamladı.

Hilmi Sever   | 27.12.2021
Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi Fotoğraf: Hakan Burak Altunöz/AA

İstanbul

Spor Toto Süper Lig'de 19. ve ilk yarının son hafta maçları tamamlandı.

Konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor, 46 puanla sezonun ilk yarısı sonunda zirvede yer aldı.

Ağırladığı Beşiktaş'ı 1-0 mağlup eden İttifak Holding Konyaspor, 39 puanla Trabzonspor'un ardından ikinci sıranın sahibi oldu.

Bu iki takımı 33 puanlı Medipol Başakşehir, 32'şer puanlı Fenerbahçe ve Atakaş Hatayspor takip etti.

Geçen sezonun şampiyonu Beşiktaş, 28 puanla 7. sırada kendine yer buldu. Beşiktaş'ın 1 puan gerisinde kalan Galatasaray ise 27 puanla ilk yarıyı 10. sırada tamamladı.

Düşme hattında ise 15'er puanı bulunan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Göztepe ve Kasımpaşa ile 17 puanlı Çaykur Rizespor yer aldı.

Sonuçlar

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yapılan maçlar ve sonuçları şöyle:

Kasımpaşa-Altay: 2-0

Galatasaray-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

GZT Giresunspor-Atakaş Hatayspor: 0-1

Trabzonspor-Medipol Başakşehir: 0-0

Çaykur Rizespor-Gaziantep FK: 0-1

Göztepe-Adana Demirspor: 1-1

Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük: 1-1

Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 2-0

Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor: 3-0

İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş: 1-0

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de Omicron varyantı görülen iller açıklandı
Türkiye'de 26 bin 99 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig'de koronavirüs vakalarında rekor kırıldı
Omicron ABD'de 2 günde 12 bin 500'ün üzerinde uçak seferini olumsuz etkiledi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 816 bin 610'a çıktı

Benzer haberler

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk yarısı sona erdi

Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisine Kayserispor son verdi

Beşiktaş sezonun ilk yarısını mağlup kapattı

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı

Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı
Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama: Beklediğimiz karar çıktı

Fenerbahçe Başkanı Koç'tan Yargıtay'ın beraat kararına ilişkin açıklama: Beklediğimiz karar çıktı
Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'u ağırlayacak

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Boluspor'u ağırlayacak