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Spor, Futbol

Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak takımlara verilecek kupaların tanıtımını gerçekleştirdi.

Meriç Ürer  | 21.05.2023 - Güncelleme : 21.05.2023
Spor Toto Süper Lig ve 1. Lig şampiyonluk kupaları tanıtıldı Fotoğraf: Lokman İlhan - AA

İzmir

Alsancak Gençlik Merkezi'nde düzenlenen tanıtım programında Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik edip, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşlarını rahmetle andıklarını vurguladı.

Kasapoğlu, kadın voleybolunun kulüpler düzeyinde Avrupa'daki en prestijli organizasyon olan CEV Şampiyonlar Ligi'nde iki Türk takımı VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in final oynadığını ve VakıfBank'ın 6. kez şampiyonluğa ulaştığını belirterek, iki takımı da tebrik etti.

Kadın sporcuların başarısının kendilerini ayrıca mutlu ettiğini dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Devlet, hükümet ve bakanlık olarak voleybola verdiğimiz desteğin dünyada başka bir örneği yok. Biz nasıl tüm branşlara destek veriyorsak, voleybolumuzu da büyütmeye devam edeceğiz. 50'den fazla branşta Türkiye'nin 2022 yılında başarısı var. Bu yıl da aynı ivmeyle başarılar yeni rekorlarla devam ediyor. Bu rekorları nasıl 2020 Tokyo'da ilklerle, rekorlarla taçlandırdıysak, 2024 Paris'te de yeni rekorları, yeni ilkleri milletimize yaşatacağız. Bu gururu yaşatan tüm sporcularımızı, onları yetiştiren teknik adamaları ve aileleri yürekten tebrik ediyorum."

Futbol liglerinde sona yaklaşıldığını hatırlatan Kasapoğlu, kupaların 26 Mayıs'a kadar Alsancak Gençlik Merkezi'nde sporseverlerin ziyaretine açık olacağını belirtti.

Liglere renk katan tüm takımları tebrik eden Kasapoğlu, "1. Lig'de Samsunspor şampiyon oldu. Samsunspor camiasını ve taraftarını kutluyorum. İki takım daha Süper Lig için mücadele ediyor. Hepsine başarılar diliyorum. Bu vesileyle tüm sporseverleri, İzmir Alsancak Gençlik Merkezi'mize, atölyeleriyle, bilim sınıflarıyla, e-spor sınıfından kütüphanesine, kafeteryasına kadar Türkiye'nin gururu olan bu gençlik merkezimize davet ediyorum." ifadelerini kullandı.


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