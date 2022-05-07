Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.75
ETH/USDT
2,703.50
BTC/USDT
36,076.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşuyor. Kastamonu'nun Küre ilçesinde sağanak sonucu çayın su seviyesinin yükselmesi nedeniyle geçici üç köprü zarar gördü.
logo
Spor, Futbol

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak

Spor Toto 1. Lig'de MKE Ankaragücü ile Bereket Sigorta Ümraniyespor'un Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantilemesinin ardından gözler, play-off ve düşme hattındaki takımların mücadelesine çevrildi.

Ali Korkmaz   | 07.05.2022
Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak

Izmir

Play-off mücadelesi veren takımların yanı sıra düşme hattındaki ekipler de umutlarını korumak için yarın 36. hafta mücadelesinde rakiplerinin karşısına çıkacak

Bir ekibin daha play-off sonunda Süper Lig'e yükseleceği ligde, 36. hafta maçları öncesi 57'şer puana sahip İstanbulspor ile Büyükşehir Belediye Erzurumspor play-off oynamayı garantiledi.

Bu iki takımın dışında 55 puanlı Royal Hastanesi Bandırmaspor ile 51 puanlı Eyüpspor, son 3 haftaya play-off için avantajlı durumda girdi.

Eyüpspor'un 4 puan gerisindeki Yılport Samsunspor'un yanı sıra 46 puanda olan Tuzlaspor ile maç fazlası ile aynı puana sahip Manisa FK, kalan karşılaşmalarını kazanıp rakiplerinin hata yapmasını bekleyecek. Yarın Eyüpspor'u konuk edecek Tuzlaspor, rakibine mağlup olduğu takdirde play-off umutlarını yitirecek.

Düşme hattında kritik karşılaşmalar

Balıkesirspor'un ligden düşmesinin kesinleştiği ve 3 takımın daha veda edeceği ligde 38'er puanlı NasaDoge Menemenspor ve Bursaspor ile 40 puana sahip Kocaelispor düşme hattında bulunuyor.

Ligde 41'er puanlı Beypiliç Boluspor ile Altınordu, 42'şer puana sahip Altaş Denizlispor ile Gençlerbirliği tehlikeli bölgenin hemen üzerinde yer alıyor.

Düşme hattını ilgilendiren önemli müsabakalarda Altaş Denizlispor, NasaDoge Menemenspor'u ve Kocaelispor da Altınordu'yu konuk edecek.

36. hafta programı

MKE Ankaragücü'nün maç yapmadan geçeceği ligde yarın saat 16.00'da başlayacak müsabakaların programı şöyle:

Beypiliç Boluspor-Yılport Samsunspor (Bolu Atatürk)

Altaş Denizlispor-NasaDoge Menemenspor (Denizli Atatürk)

Balıkesirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Balıkesir Atatürk)

Tuzlaspor-Eyüpspor (Atatürk Olimpiyat)

Kocaelispor-Altınordu (Kocaeli)

Ankara Keçiörengücü-Manisa FK (Aktepe)

İstanbulspor-Adanaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

Bursaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bitci Timsah Park)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 4 bin 675, Hong Kong'da 324 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1743 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 7 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 izinlisi hükümlülerin 31 Mayıs'a kadar cezaevlerine dönmesi gerektiği bildirildi
Hastanelerde ameliyat öncesinde PCR testi zorunlu olmayacak
2022 Asya Oyunları Kovid-19 salgını nedeniyle ertelendi

Benzer haberler

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak

Spor Toto 1. Lig'in 36. haftası kritik maçlara sahne olacak

Beşiktaş-Fenerbahçe rekabetinde 355. randevu

Ersen Martin'in tedavisi sürüyor

Çaykur Rizespor ve Altay küme düştü

Çaykur Rizespor ve Altay küme düştü
Fenerbahçe'ye Kim Min-jae ve Arda Güler'den kötü haber

Fenerbahçe'ye Kim Min-jae ve Arda Güler'den kötü haber
MKE Ankaragücü, Süper Lig kadrosu için kolları sıvadı

MKE Ankaragücü, Süper Lig kadrosu için kolları sıvadı