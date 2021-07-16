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Spor, Futbol

Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı kadrosuna kattı.

Halife Yalçınkaya   | 16.07.2021
Sivasspor, Yunan oyuncu Dimitrios Goutas'ı transfer etti

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, stoper mevkiinde görev yapan 27 yaşındaki sporcu, İstanbul'da kulüp başkan yardımcısı Erdoğan Bozatlı'nın katılımıyla düzenlenen törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yunanistan'ın Kavala şehrinde 4 Nisan 1994'te dünyaya gelen Dimitrios Goutas, futbola AO Xanthi takımında başladı. Ardından Olimpiakos, KV Kortrijk, VV St. Truiden, Lech Poznan ve Atromitos takımlarında görev yaptı. Kariyerinde 240 maça çıkan sporcu, 17 gol attı.

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