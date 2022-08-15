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Spor, Futbol

Sivasspor, Yunan futbolcu Charilaos Charisis'i transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Yunan oyuncu Charilaos Charisis'i renklerine bağladı.

Serhat Zafer   | 15.08.2022
Sivasspor, Yunan futbolcu Charilaos Charisis'i transfer etti

Sivas

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Yunanistan Süper Ligi'nde Atromitos Athen forması giyen orta saha oyuncusu Charilaos Charisis'in transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya vardı.

Sivas'a gelen sporcu 2022-2023 sezonundan itibaren kendisini 4 yıllığına Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. İmza töreninde Sivasspor Kulübü Başkanvekili Erdal Sarılar da yer aldı.

Yunanistan'ın Ioannina şehrinde 12 Ocak 1995'te dünyaya gelen Charilaos Charisis, futbola PAS Giannina takımında başladı. Ardından PAOK, Sint-Truiden takımlarında forma giyen 27 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon ise Atromitos Athen'de görev yaptı.

Merkez orta sahada görev yapan Charisis, kariyerinde çıktığı 198 maçta 4 gol ve asist yaptı.

Açıklamada, "Charilaos Charisis'e Demir Grup Sivasspor'umuza 'hoş geldin' der, formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

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